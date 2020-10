Ha segnato in ogni finale giocata nella sua carriera. Ha vinto praticamente tutto con il Barcellona, al Chelsea e con la Nazionale spagnola. Pedro vuole fare la stessa cosa anche con la Roma e l'atteggiamento con cui ha iniziato questa sua nuova avventura in Italia, è a dir poco sorprendente. Non tanto per la professionalità del giocatore, quanto per l'umidità con cui si è messo al servizio della squadra di Fonseca. Quasi un trequartista aggiunto a Pellegrini che una seconda punta alle spalle di Dzeko. Anzi, lo spagnolo spesso gioca quasi da falso nove facendo allargare il bosniaco in modo tale da non dare molto punti di riferimento agli avversari.

Quello contro l'Udinese è stato il gol numero 154 in carriera. Dicevamo dei trionfi di Pedro; dalle Champions League con il Barcellona all'Europa League con il Chelsea, oltre a campionati in Spagna e in Inghilterra, Europei e Mondiali con la nazionale spagnola. Ora lo spagnolo è stato in grado di segnare anche con la maglia della Roma e nel post partita è stato anche abbastanza chiaro: "Abbiamo l'obiettivo di vincere sempre, pensiamo partita dopo partita per raggiungere lo scudetto o la qualificazione alla Champions".

Pedro pensa già allo scudetto con la Roma

È stato molto chiaro Pedro al termine della sfida contro l'Udinese: "Adesso testa alla prossima partita, perchè la Roma gioca sempre per vincere – ha detto ancora Pedro a margine della vittoria contro l'Udinese arrivata grazie ad un suo gol – Sono contento di essere qui, con questi giocatori".

Lo spagnolo non segnava un gol in trasferta da dicembre 2018 con la maglia del Chelsea contro il Brighton. Un gol che è arrivato in un momento propizio per i giallorossi che stavano attaccando tanto ma non riuscivano mai a trovare la profondità con Dzeko. Ecco, ora la Roma potrebbe non essere più Dzeko-dipendente con un Pedro in questa condizione. Lo spagnolo è un vero trascinatore e la sua esperienza può dare davvero tanto a questa squadra.