Il Burkina Faso in Coppa d’Africa fa il miracolo di Natale: al 95′ sta perdendo, ma riesce a vincere
C'è qualcosa di magico nell'impresa del Burkina Faso che ha vissuto la rimonta più emozionante di questi primi giorni di Coppa d'Africa che sembra uscita a tutti gli effetti da una favola. Edmond Tapsoba è stato l'eroe che ha guidato la sua nazionale verso una vittoria che sembrava impossibile: al 95′ la sua squadra era sotto di 1-0 contro la Guinea Equatoriale e proprio nei minuti di recupero è avvenuto l'impensabile con due gol segnati nel giro di un battito di ciglia che hanno riscritto tutta la storia.
La nazionale allenata da Traore ha delle buone individualità e ha dominato per tutto il primo tempo e non è riuscita a segnare neanche nella ripresa, quando la Guinea è stata costretta a giocare in 10 a causa dell'espulsione di Ndong. Nonostante l'uomo in meno sono riusciti a segnare con Anieboh all'85', ma non sapevano che il destino gli avrebbe riservato una sorpresa amarissima.
La rimonta incredibile del Burkina Faso
Tutto è accaduto negli ultimi 10 minuti della partita che fino a qual momento si avviava verso un deludente 0-0. Il gol della Guinea Equatoriale sembrava aver chiuso i conti, ma ci hanno pensato i minuti di recupero a incendiare la gara e a regalarci un risultato sorprendente. Il Burkina Faso è stato il grande protagonista di questa impresa, avvenuta nel giro di tre minuti e nel modo più inaspettato possibile: al 95′ era ancora sotto di un gol, ma qualcosa si è acceso e ha dato il via alla rimonta.
Al quinto minuto di recupero Minoungou riesce a pareggiare grazie a una cavalcata bellissima di Ouattara che entra nel cuore dell'area di rigore e serve il compagno, ma tre minuti più tardi ci pensa Tapsoba a guadagnarsi le luci dei riflettori: il difensore del Bayer Levekusen si avventa su un pallone respinto dal portiere avversario e incredibilmente al 98′ segna il gol della rimonta che fa vincere la sua nazionale, una rete che resterà nella storia e che gli ha fatto guadagnare anche il premio di migliore in campo.