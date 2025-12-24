Il Burkina Faso in Coppa d’Africa fa il miracolo di Natale: al 95′ sta perdendo, ma riesce a vincere

Tapsoba è diventato l’eroe del Burkina Faso con il gol al 98′ che ha regalato la vittoria alla sua nazionale: è la rimonta più incredibile di questa Coppa d’Africa.

C'è qualcosa di magico nell'impresa del Burkina Faso che ha vissuto la rimonta più emozionante di questi primi giorni di Coppa d'Africa che sembra uscita a tutti gli effetti da una favola. Edmond Tapsoba è stato l'eroe che ha guidato la sua nazionale verso una vittoria che sembrava impossibile: al 95′ la sua squadra era sotto di 1-0 contro la Guinea Equatoriale e proprio nei minuti di recupero è avvenuto l'impensabile con due gol segnati nel giro di un battito di ciglia che hanno riscritto tutta la storia.

La nazionale allenata da Traore ha delle buone individualità e ha dominato per tutto il primo tempo e non è riuscita a segnare neanche nella ripresa, quando la Guinea è stata costretta a giocare in 10 a causa dell'espulsione di Ndong. Nonostante l'uomo in meno sono riusciti a segnare con Anieboh all'85', ma non sapevano che il destino gli avrebbe riservato una sorpresa amarissima.

La rimonta incredibile del Burkina Faso

Tutto è accaduto negli ultimi 10 minuti della partita che fino a qual momento si avviava verso un deludente 0-0. Il gol della Guinea Equatoriale sembrava aver chiuso i conti, ma ci hanno pensato i minuti di recupero a incendiare la gara e a regalarci un risultato sorprendente. Il Burkina Faso è stato il grande protagonista di questa impresa, avvenuta nel giro di tre minuti e nel modo più inaspettato possibile: al 95′ era ancora sotto di un gol, ma qualcosa si è acceso e ha dato il via alla rimonta.

Al quinto minuto di recupero Minoungou riesce a pareggiare grazie a una cavalcata bellissima di Ouattara che entra nel cuore dell'area di rigore e serve il compagno, ma tre minuti più tardi ci pensa Tapsoba a guadagnarsi le luci dei riflettori: il difensore del Bayer Levekusen si avventa su un pallone respinto dal portiere avversario e incredibilmente al 98′ segna il gol della rimonta che fa vincere la sua nazionale, una rete che resterà nella storia e che gli ha fatto guadagnare anche il premio di migliore in campo.