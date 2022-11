La ridicola teoria dietro il ritiro di Piqué: “Lo ha fatto per non mettere la maglia di Shakira” Dilaga sui social una teoria assurda sul ritiro di Gerard Piqué dal calcio giocato: c’entrerebbe la tormentata separazione con Shakira. Ma spunta un fotomontaggio.

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualche ora è partito il conto alla rovescia per il ritiro dal calcio giocato di Gerard Piqué, dopo il clamoroso e inatteso annuncio fatto ieri dal 35enne difensore del Barcellona. Quella di domani sarà dunque l'ultima partita giocata al Camp Nou da uno dei giocatori più vincenti della storia del club blaugrana ma anche dell'intero calcio spagnolo, visto che a parecchie Liga e Champions ha aggiunto anche l'Europeo e il Mondiale con le Furie Rosse.

Il match con l'Almeria è dunque attesissimo ed è ovviamente sicuro che Xavi darà spazio in campo al suo ex compagno, dopo che quest'anno gli ha concesso solo spiccioli preferendogli la gioventù dei vari Eric Garcia, Christensen e Araujo. L'annuncio del calciatore è stato davvero una sorpresa per tutti anche all'interno del club, come dimostra il video diffuso oggi dal Barcellona con il nuovo design degli armadietti degli spogliatoi, col nome di Piqué che compare ancora in bella mostra.

Nulla dunque faceva pensare ad una decisione così improvvisa e tutti si sono lanciati alla ricerca delle possibili motivazioni, dal ruolo di panchinaro che non poteva stargli bene alla volontà di aiutare il suo amato club – in grande difficoltà economica – sgravandolo del suo contratto pesantissimo che sarebbe scaduto nel 2024. "Stiamo cercando un accordo a livello per rescindere il contratto – ha confermato al riguardo il presidente Laporta – Gerard vuole aiutare il club, ha capito la nostra situazione finanziaria". E ancora si è detto del conflitto di interessi che gli avrebbe impedito, dopo l'approvazione di una nuova legge, di continuare a giocare e contemporaneamente essere presidente della Kosmos, la società di eventi sportivi – da lui fondata nel 2017 – con un giro d'affari sempre più elevato.

A tutti questi motivi assolutamente comprensibili, qualcuno tuttavia ne ha aggiunto un altro decisamente risibile, che tira in ballo la vicenda della separazione di Piqué con Shakira, dopo che la cantante aveva scoperto il tradimento del calciatore con una giovane poco più che ventenne, diventata poi la sua attuale compagna. Secondo questa teoria, la decisione del giocatore sarebbe da collegare all'anticipazione uscita un paio di settimane fa circa il fatto che la maglia del Barcellona avrebbe riportato sul petto proprio il nome di Shakira al posto del main sponsor Spotify, nell'ambito di un'operazione commerciale simile a quella avvenuta per Drake, col gufo simbolo del rapper canadese che aveva fatto la sua comparsa sulla camiseta blaugrana in occasione del Clasico del mese scorso. Una promozione commerciale del fresco singolo della cantante colombiana – ‘Monotonia' – che avrebbe messo Piqué in tale imbarazzo da rifiutarsi di indossare quella maglietta a qualsiasi costo, fosse anche l'unica scappatoia possibile, ovvero ritirarsi dal calcio giocato.

La teoria, che ben presto ha preso piede sui social, è ovviamente assurda, visto che togliersi questo capriccio sarebbe costato al calciatore decine di milioni, ovvero la cifra che ancora resta del suo contratto col Barcellona. Inoltre i rapporti tra Piqué e Shakira, pur nel grande dolore di lei per la separazione, non sarebbero ostili, come si intuisce dalla vicinanza di lui in occasione del ricovero del padre della colombiana. Ma soprattutto la maglia in questione, postata ad ottobre su Twitter sarebbe soltanto un fotomontaggio. Facendo infatti una ricerca per immagini su Google, si può trovare la stessa foto sulla pagina ufficiale del Barcellona, ma col gufo di Drake al posto del nome di Shakira.

La foto originale della maglia del Barcellona col gufo di Drake al posto del nome di Shakira

La versione del fotomontaggio è stata peraltro confermata dallo stesso club blaugrana. Ad ora non esiste dunque alcuna maglietta del Barça col nome di Shakira, anche se nulla può ovviamente essere escluso in futuro, in ossequio alla partnership con Spotify. Quello che appare certo è che Piqué non si sia alzato una mattina e abbia deciso di porre fine a una carriera leggendaria per una ripicca nei confronti della sua ex…