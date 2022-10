Shakira ha un cuore in mano e un buco in petto, c’è tutto Piqué: “Le tue labbra non sanno di niente” Il testo e il video della nuova canzone di Shakira sono uno schiaffo a Gerard Piqué dopo la fine della loro storia: “Stavo correndo per qualcuno che neanche camminava per me. Te lo dico con sincerità, sei freddo come il Natale”.

A cura di Paolo Fiorenza

Arte e vita vanno sempre a braccetto e spesso è difficile dire quale delle due si ispiri all'altra. Era dunque inevitabile che una cantante dello spessore di Shakira, una donna e madre che non aveva nascosto di vivere in maniera traumatica la separazione dopo 12 anni dal suo compagno e padre dei suoi figli Gerard Piqué, travasasse gli ultimi devastanti mesi della sua esistenza in una canzone il cui video in poche ore ha totalizzato milioni di visualizzazioni su You Tube.

Il nuovo singolo della 45enne cantante colombiana, intitolato ‘Monotonia', è chiaramente ispirato alla relazione appena terminata col calciatore spagnolo del Barcellona in conseguenza del suo tradimento. Pur non nominandolo, dentro c'è tutto Piqué, il suo essere stato il responsabile della rottura e la presa di coscienza di Shakira che l'uomo che amava follemente non era quello che sembrava. Del resto, come se non bastasse il testo del pezzo, anche il video della canzone – realizzata assieme al portoricano Ozuna, altro idolo della musica latino-americana – è assolutamente esplicito su come si senta oggi Shakira.

Nel video la cantante di Barranquilla si trova in un supermercato con un'espressione afflitta e lacrime che le rigano il volto, quando ad un tratto un uomo con un bazooka le fa un buco in petto strappandole il cuore. Una scena splatter con abbondanti spruzzi di sangue e il cuore che rotola sul pavimento continuando a pulsare. Shakira lo raccoglie e lo porta con sé in strada, continuando a cantare la sua storia finita con Piqué: "All'improvviso non eri più lo stesso, mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo, hai dimenticato quello che eravamo una volta".

Piqué e Shakira si sono lasciati dopo 12 anni

E ancora: "So che ho dato più di te, stavo correndo per qualcuno che neanche camminava per me. Ora di quello che c'era, non c'è più niente. Te lo dico con sincerità, sei freddo come il Natale". Infine: "Le tue labbra non sanno di niente per me". E tuttavia, se queste parole lasciano pochi dubbi sul risentimento che cova nell'animo di Shakira – che ora vede il suo ex compagno felice tra le braccia di una studentessa poco più che ventenne – il ritornello che dà il titolo al pezzo sembra parzialmente assolvere il calciatore del Barcellona: "La cosa peggiore è che non è stata colpa tua, né mia. È stata colpa della monotonia. Non ho mai detto niente, ma mi faceva male. Sapevo che sarebbe successo".

"Grazie a Ozu e a tutti voi per il supporto e l'amore che mi avete dato dalle riprese fino all'uscita di questa canzone. Spero che vi piaccia", ha scritto Shakira sui suoi social. Le parole e il video del pezzo sono una sorta di terapia per condividere con i suoi milioni di fan un dolore così grande. Del resto, il 21 settembre scorso la colombiana aveva dichiarato in un'intervista che per lei scrivere musica è come andare dallo psichiatra – "solo più economico" – e che l'aiuta a guarire.