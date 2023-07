La ricostruzione della rapina a Donnarumma: pestato a sangue dalla banda, sapevano di trovarlo Gigio Donnarumma e la sua compagna sono stati vittima di una rapina a mano armata. Una banda di malviventi li ha legati e denudati ed è scappato poi con un bottino di circa mezzo milione di euro.

A cura di Alessio Morra

Gigio Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante hanno vissuto letteralmente un brutto quarto d'ora. Una banda di ladri ha fatto irruzione a casa loro, li ha legati e denudati prima di fare razzia e scappare con un bottino di circa mezzo milione di euro. Con il passare delle ore sono giunte ulteriori notizie sull'accaduto e pare che Donnarumma sia stato colpito due volte da questi ladri, che gli avrebbero procurato due ferite alla testa.

Il portiere della Nazionale da qualche giorno è tornato in Francia e oggi avrebbe dovuto giocare la prima amichevole stagionale, sarebbe dovuto scendere in campo in Psg-Le Havre, il primo test per Luis Enrique. Ma mentre era nella sua abitazione con la compagna ha subito la terribile visita dei ladri, che hanno agito con grande rapidità e con enorme ferocia. Secondo una prima ricostruzione questa banda si è recata nell'ottavo arrondissement e ha messo fuori causa subito il custode del palazzo, secondo BMFTV.

Poi velocemente si sono recati nell'appartamento di Donnarumma, quando erano le 3:10 del mattino. Veloci, rapidi e furiosi. Hanno svegliato il portiere e la fidanzata, li legano e li denudano. Al numero uno della Nazionale vengono anche rifilati dei colpi in testa, perde sangue, pare ferite leggere. Nell'arco di dieci minuti i malviventi prendono orologi, gioielli, borse di valore.

Poi la fuga, altrettanto rapida, mentre i due italiani riescono a liberarsi. Gigio e Alessia si ricompongono e lasciano l'abitazione per recarsi in un albergo nelle vicinanze, albergo in cui riparano e chiedono aiuto. Il personale li accoglie, e farà sapere di averli visti notevolmente sotto shock. Poi viene chiamata la polizia, che accorre sul posto.

Un particolare dell’abitazione di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante a Parigi.

Donnarumma e Elefante si recano in ospedale per controlli, successivamente tornando a casa e proveranno a capire cosa manca. Il furto è stato importante, il valore degli oggetti rubati ammonterebbe circa a cinquecentomila euro, ma la cifra potrebbe anche essere più alta, secondo la polizia.

Donnarumma è solo l'ultimo calciatore del PSG a subire una terribile rapina in casa. L'elenco è lungo e comprende Kimpembe, Thiago Silva, Icardi, Di Maria e Marquinhos. Molti di loro non erano in casa al momento del furto, il portiere della Nazionale invece sì. E viene da chiedersi come mai i ladri abbiano deciso di agire nella notte tra il 20 e il 21 luglio con Donnarumma e la compagna in casa. Considerando che fino a pochi giorni fa quella casa era sguarnita, il portiere e la sua dolce metà erano in vacanza, e tra pochi giorni il portiere l'ex rossonero con il PSG volerà in Giappone per una tournée.