Il regalo di Natale inaspettato, quello che mai avrebbe voluto ricevere, Thomas Tuchel l'ha aperto nelle scorse ore dopo la telefonata della dirigenza del Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco, che ormai da tempo era in guerra con una parte del club campione di Francia, è stato infatti esonerato con effetto immediato e invitato a recuperare i suoi oggetti personali dal centro sportivo ‘Ooredoo'. Dopo due stagioni e mezzo e alcuni trofei vinti (tra questi anche due titoli francesi), l'avventura del 47enne allenatore di Krumbach è dunque finita nel peggiore dei modi.

Per liberarsi anticipatamente di Tuchel, che aveva un contratto fino al giugno 2021, la proprietà del Paris Saint-Germain sarà però costretta a pagare una penale particolarmente alta. Come riferito da ‘Le Parisien', il club dovrà infatti versare un indennizzo di 7 milioni di euro a Tuchel e al suo staff tecnico, che comprende gli assistenti Zsolt Löw e Arno Michels e il preparatore atletico Rainer Schrey: anche loro esonerati dalla società parigina.

Il precedente bonifico per l'esonero di Blanc

Una scelta coraggiosa e anche un po' azzardata quella del ricco club di proprietà qatariota, che ha già messo in bilancio perdite per 115 milioni di euro a causa della pandemia e del difficile contesto economico. In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore (si parla insistentemente di Maurizio Pochettino), il Paris Saint-Germain dovrà dunque versare la maxi buonuscita a Tuchel e ai suoi più stretti collaboratori. L'unica magra consolazione è che i 7 milioni di euro non sono nulla rispetto a quelli versati nel 2016, quando per lasciare a casa Laurent Blanc il Paris Saint-Germain fu costretto a fare un bonifico di ben 22 milioni di euro.