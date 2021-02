Il Barcellona è con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. La sconfitta – durissima – subita in casa contro il Paris Saint-Germain spinge i francese verso i quarti di finale. Il risultato finale (1-4) e la prestazione di Mbappé tracciano i contorni e le proporzioni del disastro, oscurano la stella di Lionel Messi. Eppure era stata proprio la stella argentina a illuminare la serata su calcio di rigore, siglando la rete del vantaggio per i catalani. Un fuoco fatuo, spento in fretta dall'attaccante transalpino che tra primo e secondo tempo perfeziona una tripletta da KO tecnico. Una scarica di colpi letale dopo aver lavorato l'avversario ai fianchi, fino a mandarlo al tappeto.

Il nervosismo del Barcellona contro il Psg

Piqué urla e se la prende con Griezmann. Il difensore ha capitato che l'ago della bilancia del match s'è spostato dalla parte degli ospiti che la preponderanza del Psg cresce come un'onda e si abbatte sul Barcellona con una potenza devastante. Lassù, sulla cresta, c'è Mbappè che la cavalca. E dopo il centrale balugrana perde le staffe anche Messi.

La reazione di Messi al gol segnato da Mbappé

Succede al 19° del secondo tempo, in occasione del raddoppio realizzato proprio dalla punta transalpina. La telecamera indugia sulla reazione di Messi. Tiene l'obiettivo incollato addosso al campione e capitano del Barça. Ne capta tutti i movimenti, le espressioni del viso e qualche parola d'imprecazione che bofonchia. La mimica è altrettanto eloquente: l'argentino prima scorge il capo per vedere come finisce l'azione del Psg, poi allarga le braccia in segno di sconforto e di rabbia, sbattendo i pugni contro i fianchi. Scuote il capo, alza il braccio e indica i compagni di squadra. Va a prendere la palla e ha un altro gesto di stizza, lanciandola verso il cerchio di centrocampo Poi la riprende e la mette sotto il braccio, gesticolando in maniera palese. A capo chino, prova a ripartire ma uscirà dal campo disfatto all'esito dell'incontro.