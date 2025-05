video suggerito

La reazione di Kvaratskhelia allo Scudetto del Napoli: perché non avrà la medaglia da campione Kvaratskhelia non riceverà la medaglia di campione d'Italia ma non dimentica il Napoli: la sua reazione sui social è eloquente.

A cura di Vito Lamorte

Kvicha Kvaratskhelia non dimentica il Napoli e nel corso della festa dello Scudetto degli azzurri ha ripubblicato un video che la società partenopea aveva condiviso su Instagram poco dopo il fischio finale. Il calciatore georgiano, che aveva iniziato la stagione all'ombra del Vesuvio prima di volare al PSG a gennaio, ha pubblicato una stories con l'acronimo ‘FNS' che sta per ‘Forza Napoli Sempre'.

L'esterno offensivo, protagonista dello Scudetto del 2023, ha segnato 5 gol fino a gennaio e poi è stato ceduto: l'ultima a ottobre sul campo del Milan. Kvara è anche il quinto goleador dietro Lukaku, McTominay, Raspadori e Anguissa.

Kvaratskhelia non dimentica: ‘Forza Napoli Sempre'

Khvicha Kvaratskhelia a gennaio ha lasciato il Napoli per accasarsi al Paris Saint-Germain, con cui ha già vinto la Ligue 1, ma non avrà riconoscimento anche dalla vittoria della Serie A: la Lega spiega che bisogna essere tesserati il giorno della conquista del titolo e non in precedenza.

"Si assegna il riconoscimento solo ai giocatori iscritti/tesserati al momento della vittoria", questo il passaggio chiave per capire che l'ex numero 77 degli azzurri non riceverà la medaglia della squadra campione d'Italia.

Il calciatore georgiano prima dell'addio con la maglia partenopea aveva collezionato 17 presenze, con 5 gol e 3 assist a bilancio. Il suo addio era stato posticipato in estate ma la cessione è arrivata a gennaio: Kvara aveva dimostrato grande attaccamento alla città muovendosi di notte per andare a salutare alcuni luoghi che più gli erano rimasti nel cuore durante la sua permanenza sotto il Vesuvio: uno tra tutti, il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Questa sera l'esultanza per la vittoria dello Scudetto è un altro segnale di come Kvara si sente a tutti gli effetti ancora un ‘napoletano'.