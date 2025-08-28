Champions League
video suggerito
video suggerito

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter: il sogno di una vita

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio col Real Madrid e l’Inter nella League Phase della Champions League 2025-2026: gioia, braccia al cielo e mani tra i capelli. È il sogno di una vita.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI

Immagine

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio col Real Madrid e l'Inter nella League Phase della Champions League 2025-2026: gioia, braccia al cielo e mani tra i capelli. È il sogno di una vita. I calciatori del club kazako hanno assistito tutti insieme alla composizione della prima fase del massimo torneo europeo, che si è tenuta al Principato di Monaco, e quando sono stati sorteggiati contro la Casa Blanca e la squadra nerazzurra la stanza è esplosa di gioia.

La squadra che si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla Champions League eliminando il Celtic ai play-off, sarà il club più a est d’Europa tra quelle partecipanti alla manifestazione continentale più importante.

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter in Champions League

In occasione del sorteggio della fase campionato della Champions League a Monte Carlo i giocatori del Kairat Almaty si sono riuniti per assistere alla cerimonia e hanno accolto con grande entusiasmo l'accoppiamento con il Real Madrid e con l'Inter.

Leggi anche
Svelato chi tra Napoli, Inter, Juve e Atalanta ha avuto il sorteggio più sfortunato in Champions

Il primo sorteggio è stato con il club più titolato al mondo e l'esplosione di gioia è stata molto genuina, con alcuni calciatori con le braccia al cielo e altri con le mani tra i capelli. Quando c'è stato l'accoppiamento con l'Inter oltre all'esultanza alcuni hanno esclamato: “Andiamo a San Siro”. 

Oltre al Real Madrid e all'Inter, il Kairat Almaty giocherà anche contro il Club Brugge, l'Olympiacos, il Pafos, l'Arsenal, lo Sporting Clube de Portugal e il Copenaghen nella sua prima esperienza nella Champions League.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Real Madrid
0 CONDIVISIONI
Immagine
Completato il sorteggio Champions: ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus
L'Inter affronterà Liverpool, Borussia, Arsenal e Atletico Madrid
Buon sorteggio per l'Atalanta: Chelsea e PSG le avversarie più temibili
Calendario alla portata per la Juve: sfide con Real Madrid e Borussia
Ostacoli inglesi per il Napoli, che sfiderà Chelsea e Manchester City
Quando esce il calendario delle partite di Champions
Svelato chi tra Napoli, Inter, Juve e Atalanta ha avuto il sorteggio più sfortunato in Champions
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views