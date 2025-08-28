La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter: il sogno di una vita

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio col Real Madrid e l’Inter nella League Phase della Champions League 2025-2026: gioia, braccia al cielo e mani tra i capelli. È il sogno di una vita.

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio col Real Madrid e l'Inter nella League Phase della Champions League 2025-2026: gioia, braccia al cielo e mani tra i capelli. È il sogno di una vita. I calciatori del club kazako hanno assistito tutti insieme alla composizione della prima fase del massimo torneo europeo, che si è tenuta al Principato di Monaco, e quando sono stati sorteggiati contro la Casa Blanca e la squadra nerazzurra la stanza è esplosa di gioia.

La squadra che si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla Champions League eliminando il Celtic ai play-off, sarà il club più a est d’Europa tra quelle partecipanti alla manifestazione continentale più importante.

La reazione dei giocatori del Kairat Almaty dopo il sorteggio con Real e Inter in Champions League

In occasione del sorteggio della fase campionato della Champions League a Monte Carlo i giocatori del Kairat Almaty si sono riuniti per assistere alla cerimonia e hanno accolto con grande entusiasmo l'accoppiamento con il Real Madrid e con l'Inter.

Il primo sorteggio è stato con il club più titolato al mondo e l'esplosione di gioia è stata molto genuina, con alcuni calciatori con le braccia al cielo e altri con le mani tra i capelli. Quando c'è stato l'accoppiamento con l'Inter oltre all'esultanza alcuni hanno esclamato: “Andiamo a San Siro”.

Oltre al Real Madrid e all'Inter, il Kairat Almaty giocherà anche contro il Club Brugge, l'Olympiacos, il Pafos, l'Arsenal, lo Sporting Clube de Portugal e il Copenaghen nella sua prima esperienza nella Champions League.