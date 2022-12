La proposta di matrimonio dopo i Mondiali è spettacolare: su una mongolfiera compare un messaggio L’attaccante della nazionale ecuadoriana Djorkaeff Reasco è tornato in patria dopo i Mondiali e non ha perso tempo per chiedere la mano alla propria fidanzata. “Andiamo a fare un giro in mongolfiera”, le ha detto. La ragazza non poteva immaginare quello che sarebbe successo.

A cura di Paolo Fiorenza

Dal giocare i Mondiali in Qatar a chiedere la mano della propria fidanzata il passo è stato breve per Djorkaeff Reasco da un punto di vista temporale, mentre è stato sicuramente più impegnativo per quanto riguarda la propria vita. Il 23enne attaccante del Newell's Old Boys e della nazionale ecuadoriana è sceso in campo solo nell'ultima partita della fase a gironi, entrando a metà del secondo tempo contro il Senegal nella sconfitta per 2-1 che ha mandato a casa la squadra sudamericana.

Djorkaeff Reasco con la maglia del Newell’s Old Boys in Argentina

Una volta rientrato a Quito, il giocatore – che si chiama così in onore del calciatore francese Djorkaeff, l'ex fantasista dell'Inter campione del mondo nel 1998, per il quale il padre stravedeva – non ha perso tempo per mettere in atto la proposta di matrimonio per la donna che ama: non una banale, ma qualcosa di assolutamente spettacolare che ha coinvolto più persone ed ha avuto come sfondo – nonché parte importante nella vicenda – uno dei monumenti più famosi dell'Ecuador.

Djorkaeff Reasco con la futura sposa Kerly

Djorkaeff Reasco ha dunque approfittato delle vacanze in patria concessegli dal Newell's dopo i Mondiali per fare un invito alla sua fidanzata Kerly Galeth Moreira: "Andiamo a fare un bel giro in mongolfiera", le ha detto. Nell'aria rarefatta dei 3000 metri di Quito i due teneri amanti si sono stretti l'un l'altro avvicinandosi al cielo e non solo a quello. Proprio di fronte a loro infatti è diventato sempre più visibile uno striscione srotolato sulla sommità del "monumento a la Mitad del Mundo", una costruzione che evidenzia l'esatta ubicazione dell'equatore sul pianeta Terra.

Con l'avvicinarsi della mongolfiera al monumento, la fidanzata di Djorkaeff Reasco ha capito che quello striscione era per lei. Sopra c'era un messaggio che l'ha colpita al cuore: "Mi vuoi sposare?". A quel punto il calciatore ha tirato fuori la scatola con l'anello di prammatica, formalizzando la proposta di matrimonio alla sua Kerly, che ha detto sì in lacrime abbracciando il suo principe azzurro.

"Voglio volare con te molto in alto da qualche parte. Dalla Metà del Mondo a dove ci mette la vita. Stiamo facendo un altro passo, continuiamo a crescere insieme e la cosa più importante è che ci saremo l'uno per l'altro in ogni circostanza. Oggi decidiamo di vivere insieme il resto delle nostre vite. Vogliamo condividere con voi questo momento che ci riempie di felicità", è stato il messaggio con cui il calciatore della Tri ha pubblicato il video sul proprio profilo Instagram. Un momento di grande gioia che cancella l'amarezza del Mondiale, dove all'Ecuador sarebbe bastato un pareggio nell'ultima partita col Senegal per qualificarsi agli ottavi di finale. Djorkaeff Reasco si è lasciato tutto alle spalle e ha spiccato il volo verso l'amore: non sarà un gol ma fa esplodere il cuore.