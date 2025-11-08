La prodezza impossibile di Luis Diaz: segna il gol più bello del weekend e, forse, di tutta la stagione

L’esterno colombiano del Bayern Monaco, Luis Diaz è stato ancora protagonista in Bundesliga dopo la doppietta segnata al PSG in Champions: ha salvato i bavaresi segnando una rete strepitosa dopo un’azione personale ai limiti dell’impossibile.

Una prodezza autentica: così sabato pomeriggio Luis Diaz ha siglato un gol capolavoro che ha salvato anche il Bayern Monaco, riuscendo a pareggiare al primo vantaggio dell'Union Berlino, chiudendo poi il match sul 2-2. Il protagonista in Champions League contro il PSG (nel bene con la doppietta e nel male per il bruttissimo fallo su Hakimi) si è preso la scena grazie ad una prodezza impossibile, riuscendo a recuperare sulla linea di fondo un pallone oramai perso e infilare il portiere avversario dopo essersi incuneato in area all'altezza del primo palo.

La prodezza di Luis Diaz: gol splendido, compagni e avversari increduli

L'esterno colombiano del Bayern Monaco ha fatto tutto benissimo, dal momento in cui si è infilato in area a quello in cui ha esultato, capendo quanto di incredibile aveva appena compiuto: al 38′ minuto, una palla che sembrava persa è stata riacciuffata da Luis Diaz in scivolata, riuscendo a tenerla in campo. Poi, il dribbling sul difensore, preso in controtempo e stupito da quel primo intervento, prima di un destro che non lascia scampo a Ronnow infilandosi alle spalle del portiere dell'Union, trovando una traiettoria perfetta. Esultanza in campo, con lo stupore di avversari e compagni di squadra, alcuni dei quali con le mani tra i capelli.

Luis Diaz, l'uomo della provvidenza del Bayern Monaco in Bundesliga

Tutto bellissimo, a tal punto che per tutti è stato il gol più bello dell'intero weekend ed è già considerato la rete da battere da qui a fine stagione per tutto ciò che si è visto: non solamente la conclusione finale ma anche – e soprattutto – l'intera azione cercata e costruita dal nulla. Così, il colombiano è riuscito a confermare l'ottimo momento di forma con il Bayern Monaco, permettendo ai campioni di Germania di non scivolare sul campo dell'Union (sarà poi decisivo in Zona Cesarini il pareggio di Kane per il 2-2), coi bavaresi che mantengono saldamente la vetta della Bundesliga.

Luis Diaz, croce e delizia in Champions: doppietta al PSG e fallaccio su Hakimi

Dopotutto il nome di Luis Diaz era già salito alla ribalta delle cronache a metà settimana quando a restare a bocca aperta era stato il PSG che di gol dal colombiano in Champions League ne aveva subiti addirittura due, con i tedeschi che sono riusciti a rifilare una clamorosa sconfitta al Parco dei Principi agli attuali campioni europei in carica. Una prestazione che il colombiano poi macchiò per una entrata bruttissima ai danni di Hakimi, con il colombiano espulso e il difensore marocchino uscito per infortunio.