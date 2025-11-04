Hakimi in lacrime dopo un terribile infortunio: entrata orribile di Luis Diaz, espulso in PSG-Bayern

L’arbitro Mariani ha espulso nel recupero del primo tempo di PSG-Bayern Monaco il colombiano Luis Diaz che aveva compiuto un fallo terribile su Hakimi, uscito dal campo in lacrime.

Luis Diaz era stato il mattatore assoluto di Paris Saint Germain e Bayern Monaco, partita della 4ª giornata di Champions League. I bavaresi al Parco dei Principi si sono presentati con uno score netto: tutte vittorie in questa stagione. Il colombiano segna subito, poi sfrutta un errore di Marquinhos e raddoppia. Ma nei minuti di recupero del primo tempo Luis Diaz entra in modo sin troppo deciso ai danni di Hakimi, che riporta un serio infortunio alla caviglia. Le lacrime del marocchino fanno capire la portata dell'intervento e del problema. L'arbitro Mariani, che inizialmente non aveva agito, dopo aver visto le immagini al VAR non ha potuto non estrarre il cartellino rosso.

Il fallo di Luis Diaz ad Hakimi in PSG-Bayern

È sceso in campo in PSG-Bayern nel giorno del suo 27° compleanno Hakimi, che nel finale del primo tempo ha subito un'entrata bruttissima di Luis Diaz. Fallo terribile. È bastato vedere le lacrime del marocchino, ex laterale dell'Inter, per capire che il problema fosse serissimo.

L'arbitro Mariani espelle Luis Diaz

Mentre i medici lo curano le polemiche montano. Mariani va a vedere le immagini e vede un'entrata in scivolata durissima del colombiano che produce un movimento innaturale della caviglia di Hakimi, che dopo qualche minuto non mettendo mai la caviglia per terra e sempre tra le lacrime ha lasciato il campo. Luis Diaz espulso. Hakimi trema. Perché l'infortunio potrebbe essere serissimo e di grandi appuntamenti ne dovrebbe vivere moltissimi. Dalla Coppa d'Africa con il Marocco, la squadra favorita, alla Coppa Intercontinentale FIFA che si disputerà il 17 dicembre.