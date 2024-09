video suggerito

La prodezza di Soulé in allenamento fa impazzire l’Argentina: strappa gli applausi di tutta la squadra Matias Soulé applaudito da tutti i suoi compagni di squadra durante il ritiro dell’Argentina. L’attaccante della Roma segna un gol fantastico in allenamento lasciando Musso immobile tra i pali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Matias Soulé ha sbalordito l'Argentina nel corso del ritiro della Nazionale di Scaloni. L'attaccante della Roma, arrivato in giallorosso dalla Juventus nel corso del mercato estivo dopo una lunga e complessa trattativa, prova a farsi largo anche con la Seleccion. In un video diventato subito virale sui social, si vede Soulé allenarsi a calciare in porta. Alle sue spalle i compagni di squadra, tra cui si intravedono Paredes e De Paul. Soulé calcia in maniera perfetta con una coordinazione senza sbavatura mettendo la palla in rete alle spalle di Musso.

Il portiere ex Atalanta, oggi all'Atletico Madrid, è rimasto immobile dopo il tiro in porta di Soulé. Di fatto si trattava di un'esercitazione su conclusioni con due tocchi. I calciatori ricevono palla da un collaboratore tecnico e tirano nel minor tempo possibile. Soulé si abbassa leggermente per far prendere alla palla la traiettoria voluta dopo lo stop di sinistra. Il suo mancino gira in modo perfetto lasciando Musso fermo sulla linea di porta. A quel punto i compagni di squadra e tutti i presenti non hanno potuto far altro che applaudire a quella prodezza.

Soulé, dopo la Copa America vinta e ormai alle spalle da parte dell'Argentina, prova a farsi largo subito per le qualificazioni in vista del Mondiale 2026 che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. L’Argentina si presenterà da campione in carica dopo il successo fatto segnare in Qatar a dicembre 2022. Dalla Serie A sono diversi i giocatori che prenderanno parte alle partite contro Cile e Colombia. Con Musso ex Atalanta oggi all'Atletico Madrid, ci sono Paredes, Nico Gonzalez, lo stesso Soulé, Lautaro Martinez, Castellanos e Dybala.

Soulé è un predestinato nella Nazionale dell'Argentina di Scaloni

Ebbene proprio Soulé è riuscito a farsi riconoscere in queste prime sedute di allenamento con una giocata che è diventata virale in Argentina e poi via via sui social. Sia i giocatori alle sue spalle che i compagni di squadra di fronte hanno applaudito a quel gol messo a segno dall'attaccante della Roma. Sin dai tempi della Juventus il CT Scaloni ha fin da subito preso in considerazione il giocatore nelle varie convocazioni puntando forte su di lui. Chiaro che possa essere uno dei protagonisti dei prossimi Mondiali 2026.