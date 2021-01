La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, in programma domani sera, mercoledì 20 gennaio, alle ore 21:00 al ‘Mapei Stadium' di Reggio Emilia, rappresenta il primo step fondamentale per la stagione delle due squadre. Un obiettivo da centrare a tutti i costi che vedrà la squadra di Rino Gattuso pronta a voler replicare il successo in Coppa Italia, proprio contro i bianconeri, arrivato nella notte dell'Olimpico nell'immediato post lockdown. Gli azzurri sono ancora privi di Osimhen, che tra infortuni e Covid, manca ormai dallo scorso mese di novembre.

E allora il tecnico dei partenopei ha dovuto cambiare più volte assetto alla propria squadra cercando quell'equilibrio di gioco che è mancato subito dopo l'assenza del nigeriano. Dal punto di vista tattico, contro i bianconeri, la formazione del Napoli non cambierà molto da quella vista nel roboante 6-0 contro la Fiorentina in campionato. L'unica variante potrebbe essere rappresentata dalla presenza di Di Lorenzo al posto di Hysaj con le conferme per Demme a centrocampo (Fabian Ruiz è positivo al Covid-19) e Petagna unica punta supportato da Insigne che è in forma smagliante.

Juventus-Napoli di Supercoppa Italia: le probabili formazioni

Il 4-2-3-1 di Gattuso è la base di partenza del tecnico azzurro convinto di poter dare il colpo di grazia ad una Juventus tramortita dalla sconfitta subita in campionato contro l'Inter e che ha compromesso il cammino scudetto dei bianconeri. Ringhio è pronto ad affidarsi allo stesso 11 che ha battuto la Fiorentina 6-0 con l'unica novità in difesa rappresentata dal ritorno di Di Lorenzo sulla fascia destra nel ruolo di terzino. Con lui, a completare il reparto davanti ad Ospina, ci saranno Manolas e Koulibaly centrali con Mario Rui a sinistra. Complice l'assenza di Fabian Ruiz a centrocampo invece, Gattuso dovrebbe confermare anche Diego Demme in mediana al fianco di Bakayoko.

Tutti intoccabili in attacco con il tridente formato da Lozano a destra, Zielinski centrale e Insigne a sinistra alle spalle dell'unica punta che sarà Andrea Petagna. L'ex Atalanta e Spal ha superato i problemi fisici che l'avevano costretto ad uscire contro la Fiorentina e dovrebbe essere regolarmente in campo. Se proprio non dovesse farcela, in campo scenderà Politano con Lozano spostato nel ruolo di punta. Ci vorrà invece ancora un po' di tempo per rivedere Dries Mertens che non ha ancora risolto del tutto il problema alla caviglia accusato a dicembre contro l'Inter.

Il probabile 11 di formazione che dovrebbe giocare contro la Juventus

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.