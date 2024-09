La prima partita di Smalling in Arabia è un disastro: autogol, espulsione e sconfitta per 5-0

video suggerito

L'esordio di Chris Smalling con l‘Al-Fayha è stato un vero e proprio disastro: l'ex difensore della Roma ha segnato un autogol ed è stato espulso, con la partita che si è conclusa con una schiacciante sconfitta per 5-0 per la sua squadra. Per la serie ‘partite da incubo'.

Per il calciatore inglese l'avventura in Arabia Saudita poteva iniziare sicuramente meglio, visto che alla sua prima apparizione contro l'Al-Raed, domenica 15 settembre, Smalling è stato protagonista di uno sfortunato autogol dopo appena sei minuti dall'inizio della partita. Il trentaquattrenne non è riuscito a liberare un cross basso nella sua area di rigore e ha mandato la palla nella propria rete.

L'esordio di Smalling in Arabia è un incubo: autogol ed espulsione

Le cose sono andate di male in peggio per Smalling e la sua squadra, che hanno subito altri due gol prima dell'intervallo complicando una eventuale rimonta. Il difensore inglese nella seconda frazione di gioco è stato sanzionato anche con il cartellino rosso dopo appena 10 minuti e ha decretato un esordio a dir poco disastroso con la sua nuova squadra, con cui ha firmato un contratto biennale nelle ultime ore di mercato.

L'Al-Fayha occupava, prima dell'arrivo di Smalling, e occupa tuttora l'ultimo posto in Saudi Pro League e ha perso tutte le partite giocate fin qui, con 10 reti subite e solo una segnata.

In Inghilterra hanno subito fatto paragoni con la prima partita di Jonathan Woodgate con il Real Madrid nel 2005: l'ex difensore di Leeds e Newcastle, arrivato come leader difensivo in Spagnam, ha avuto un inizio da incubo al Santiago Bernabeu, segnando un autogol al suo debutto e poi venendo espulso per doppia ammonizione. La differenza tra le due situazioni, oltre al fatto che uno giocava in Spagna e l'altro inArabia, è che l'Al-Fayha di Smalling ha perso mentre il Real Madrid riuscì a vincere per 3-1 grazie ai gol di Robinho e Raul.