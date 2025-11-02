La prima papera di Donnarumma con il Manchester City: sbaglia tutto su un calcio d’angolo

Nella partita contro il Bournemouth Donnarumma commette un grave errore che porta al gol di Tyler Adams: è il primo errore da quando è in Inghilterra e i tifosi non glielo perdonano.

Il Bournemouth a sorpresa gioca per restare nelle zone nobili della classifica della Premier League e la partita contro il Manchester City diventa a sorpresa uno scontro diretto per il secondo posto alle spalle dell'Arsenal che è imprendibile. Si trasforma in una sfida di livello che però costa a Gigio Donnarumma la sua prima papera da quando gioca in Inghilterra: un errore abbastanza clamoroso che regala il gol agli avversari direttamente da calcio d'angolo, un tema molto discusso Oltremanica dove in questo campionato tante squadre hanno deciso di puntare tutto sulle tattiche da calcio piazzato.

Il primo errore di Donnarumma in Premier

Dopo tante partite di livello l'italiano concede un gol con una papera che già fa discutere i tifosi del Manchester City. Il Borunemouth segna il gol del momentaneo 1-1 sugli sviluppi di un corner, con Tyler Adams che approfitta di una mischia in area di rigore per mandare il pallone in porta tra le proteste generali per un presunto fallo che l'arbitro ha deciso di ignorare. È a quello che si aggrappa Donnarumma per cercare di far annullare la rete e redimersi dopo l'errore che però resta ben in vista, pesante come un macigno.

L'italiano liscia completamente il pallone calciato dall'angolo, sbagliando l'uscita con il pugno che non colpisce la sfera come aveva immaginato. Così diventa preda del centrocampista delle Cherries che non sbaglia e cerca di accorciare le distanze prima che la sua squadra alzi bandiera bianca all'Etihad. Un errore grave e insolito, il primo da quando veste la maglia del City: i tifosi sono basiti e qualcuno fa volare anche parole grosse contro l'italiano che fin qui aveva offerto solo prestazioni di alto livello. Donnarumma si è lamentato a lungo con l'arbitro sostenendo di aver perso l'equilibrio dopo una spinta, ma in realtà il contatto è leggero e non può essere una scusa.