La prima giornata di Serie A 2022/23 in campo anche a Ferragosto: gli orari di anticipi e posticipi La Lega di Serie A non ha ufficializzato anticipi e posticipi della 1a giornata, ma ha reso noti invece date e orari delle partite e ha stabilito che si giocherà pure a Ferragosto.

A cura di Alessio Morra

Il Calendario della Serie A 2022-2023 è stato reso noto oggi. Il prossimo campionato inizierà il 13 agosto, record assoluto per l'Italia. Così è a causa dei Mondiali del Qatar, che produrranno uno stop di quasi cinquanta giorni tra novembre e gennaio. Non sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi della prima giornata, ma basta aspettare qualche giorno per conoscerli. La lega di Serie A ha però ufficializzato la programmazione delle prime quattro giornate e salta subito all'occhio che si disputeranno due incontri di campionato pure a Ferragosto.

Per i turni tradizionali non cambierà nulla rispetto alla stagione scorsa. In ogni weekend di campionato ci saranno tre incontri al sabato e sei alla domenica, più il Monday Night. Con i dieci match spalmati in otto fasce orarie differenti. Per i turni estivi, quelli del mese di agosto sono ben quattro, ovviamente cambia tutto. Perché non si può giocare sotto il solleone (come si sarebbe detto una volta) e quindi decadono gli incontri del sabato e della domenica alle 15 e quello della domenica alle 12:30.

Non sono stati resi noti anticipi e posticipi, ma il programma della prima giornata che si disputerà dall'orario dell'aperitivo in poi. Si partirà dunque sabato 13 agosto alle 18:30 con due partite, seguiranno alle 20:45 altri due incontri. Programma identico per domenica 14: due match alle 18:30 e due alle 20:45. La prima giornata si chiuderà di lunedì con un incontro alle 18:30 e uno alle 20:45. Quel lunedì sarà il 15 agosto e dunque per la prima volta la Serie A sarà in campo pure a Ferragosto. Divisione identica per la seconda giornata, mentre la terza non prevede le due partite al lunedì, ma due anticipi invece di venerdì.