La prima foto di Lavezzi dopo il ricovero in sanatorio: è abbracciato a una persona speciale Il Pocho sta affrontando la riabilitazione in un centro di salute mentale, da lì ha condiviso la prima immagine da quando è ricoverato dopo l'incidente avvenuto a Punta Del Este.

Sorridente, abbracciato alla madre, Doris, in una splendida giornata di sole. Ezequiel Lavezzi riappare sui social con un post condiviso sul profilo Instagram. Non ci sono parole a corredo della foto in bianco e nero, solo un paio di emoji (un cuore e una stella cadente) ma quell'immagine basta e avanza per spiegare quali sono le sue condizioni attuali di salute e, più ancora, come procede la terapia di recupero psico-fisico messo a repentaglio dal disturbo psichiatrico di cui soffre.

L'argentino si trova nel Centro Vida Sana, un istituto situato nella località di Libertador San Martín, nell'est della provincia di Entre Rios. Da lì s'è mostrato nel primo scatto pubblicato da quando ha iniziato il ciclo di riabilitazione.

L'affetto sincero, il legame di sangue con la mamma è la zattera alla quale aggrapparsi quando tutto sembra perso. Il Pocho non può fare altro: avere pazienza, concedersi il tempo che gli occorre per rimettersi in sesto, lasciare alle spalle sentimenti negativi e tenersi alla larga dalla spirale di emozioni e cattive compagnie che lo aveva risucchiato fino allo sprofondo.

Serenità, semplicità è tutto ciò di cui ha bisogno. Lavezzi le trova nelle piccole cose della vita quotidiana: l'abbraccio con mamma Doris è sicuramente importante ma lo è altrettanto restare in contatto con il mondo reale che c'è all'esterno del sanatorio nel quale è ricoverato (con possibilità di uscire in determinati momenti della giornata). Ecco perché è stato visto anche in una gelateria di Villa Diamante dove ha accettato di scattare delle foto con i tifosi. Anche in quel caso è apparso felice e di ottimo umore.

L'incidente avvenuto nella festa a Punta Del Este ha avuto conseguenze devastanti sia per il clamore generato sia per la crisi che ha travolto l'ex calciatore, costretto a ricorrere a cure mediche specialistiche in un centro di salute mentale per imparare a gestire i ‘demoni' e le (presunte) dipendenze che lo tormentano.

Il lato oscuro della vita del Pocho ha preso il sopravvento su tutto, è divenuta di dominio pubblico fino a stritolarlo per la pressione che s'è ritrovato addosso. Dell'ex di Napoli e Paris Saint-Germain si sa tutto (o quasi), a cominciare dal quel rovescio finanziario provocato dal suo ex agente che è stato causa di profonda depressione e problemi personali preoccupanti.

I familiari più stretti (a cominciare dal figlio, Tomas, che ha più preso le sue difese rispetto al chiacchiericcio sulla vita del genitore) sono le uniche persone che possono far parte del cerchio magico del Pocho, compresa la nuova compagna María Guadalupe Tauro. Lo renderà presto padre per la seconda volta: è incinta di 4 mesi, almeno finora né lui né la compagna 27enne, studentessa in Veterinaria, hanno reso noto il sesso della creatura. Per Lavezzi è un nuovo inizio.