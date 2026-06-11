Il giornalista abbandona la diretta per una foto con Shakira ai Mondiali: “È una cosa insolita”

Il giornalista vede Shakira entrare in campo prima della cerimonia d’apertura dei Mondiali e lascia la diretta per una foto con lei.

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"Ecco Shakira. Ecco Shakira". Così Marcelo Benedetto, giornalista argentino, ha reagito quando sul terreno di gioco dell'Azteca ha visto arrivare la cantante colombiana. Il giornalista era in diretta su DSports per raccontare tutte le emozioni della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026 che si stanno disputando in Messico, Stati Uniti e Canada. Ebbene sorprendendo anche i propri colleghi in studio, Benedetto non ci pensa su due volte nonostante la diretta e molla il microfono.

Il video della sua "performance" diventa subito virale sui social. Benedetto a un certo punto scompare dall'inquadratura anche se la telecamera lo segue per capire fin dove volesse spingersi. "Eccola — dicono da studio quando vedono arrivare Shakira verso il proprio collega –. Ora, aspettiamo che ci dica cosa prova a farsi fotografare con Shakira". La diretta va avanti e i giornalisti da studio si interrogano su quanto stessero vedendo anche i telespettatori da casa: "È una cosa insolita, vero?".

Le immagini hanno così mostrato il giornalista avvicinarsi alla cantante colombiana eludendo parte della security riuscendo a fermarla per qualche secondo per chiederle un selfie. La cantante ha prontamente acconsentito con un sorriso e si è messa in posa per la foto. Tornato davanti alla telecamera, Benedetto ha celebrato la missione compiuta e ha persino paragonato il momento a un altro incontro avuto anni prima con Mike Tyson. Un momento divertente che ha chiaramente coinvolto anche il pubblico da casa che ha reagito in maniera sorpresa.

Ma non è la prima volta per Benedetto. Sui social molti utenti hanno ricordato una situazione simile che aveva coinvolto il giornalista, quando aveva approfittato del suo impiego durante la finale di Champions League nel 2021 per farsi fotografare con Dua Lipa. Insomma, un autentico esperto di questo tipo di selfie con personaggi famosi, e in questo caso cantanti, che ha riscosso parecchio successo tra il pubblico. Shakira non ha battuto ciglio in questo caso e ha permesso senza problemi al giornalista di scattarsi quel selfie prima di tornare sulla sua postazione di lavoro.