La notizia più emozionante sulla vita di Lavezzi: "Il Pocho sarà padre per la seconda volta" Il Pocho, attualmente in cura per problemi di salute, aspetta un figlio dalla compagna Maria Guadalupe Tauro, 27enne studentessa in Medicina Veterinaria. La rivelazione in un programma tv: "La donna è incinta da 4 mesi".

Ezequiel Lavezzi sarà padre per la seconda volta, una notizia che arriva nella vita del Pocho come uno squarcio di luce improvviso in un momento molto difficile per le sue condizioni psico-fisiche e il trattamento medico a cui si sta sottoponendo. La compagna del Pocho, Maria Guadalupe Tauro, è al quarto mese di gravidanza ma la coppia ancora non conosce il sesso della creatura che reca in grembo la 27enne studentessa in Medicina Veterinaria.

Si spiega così il viaggio fatto dall'ex calciatore per recarsi a Cordoba dove vive la famiglia della donna: assieme hanno voluto comunicare di persona la notizia alla ‘nonna', prima che divenisse di dominio pubblico attraverso i media e il tam tam dei social. Tomas è il primogenito dell'ex calciatore: oggi 18 enne, nato dalla relazione con un precedente compagna dalla quale Lavezzi s'è separato nel 2011, avrà presto un fratellino (o una sorellina) di cui prendersi cura.

La ‘soffiata' sullo stato interessante della fidanzata del Pocho ha avuto vasta eco in Argentina grazue al programma LAM trasmesso da America Tv. "La madre di Maria Guadalupe sta per trasferirsi a Buenos Aires e ha iniziato a informare tutte le altre persone di famiglia facendo video chiamate".

Nel corso della puntata sono stati forniti anche altri dettagli sulla situazione in cui versa attualmente l'ex giocatore di San Lorenzo, Napoli e Paris Saint-Germain. "È ancora in cura ma intorno a lui c'è molto riserbo, fanno il possibile per proteggerlo dalla pressione pubblica".

Dietro quella foto su Instagram, dunque, c'era dell'altro. "Continuate a parlare di me", la frase di Lavezzi a corredo dell'immagine che lo vede sorridente, abbracciato alla fidanzata intenta a scattare la foto di riflesso. Come se avesse manifestare così, ancora una volta, il proprio disappunto per il chiacchiericcio sulla sua persona scoppiato da quella sera a Punta del Este quando, durante un party, ebbe un incidente e fu costretto al ricovero, prima in ospedale e poi in una clinica psichiatrica. "Continuate pure a parlare di me, della mia vita – scrive ancora il Pocho -. Una cosa del genere non mi spaventa, ci sono abituato… è da una vita che fanno questo".

Accanto a lui c'è Maria Guadalupe Tauro conosciuta quando il Pocho partecipò all'omaggio dedicato alla leggenda del Boca, Juan Roman Riquelme. Fu allora che scoccò la scintilla. Dopo quell'incontro alla Bombonera, Lavezzi andò con la giovane a uno spettacolo e ben presto la loro frequentazione è divenuta qualcos'altro di più importante. E presto, secondo quanto rivelato, saranno in tre.