La prima amichevole dell’Al Nassr con Cristiano Ronaldo e Brozovic è umiliante: finisce malissimo Nella serata dell’esordio di Brozovic, l’Al Nassr è stato travolto dal Celta Vigo. Serataccia in particolare per Cristiano Ronaldo, protagonista di due errori clamorosi.

A cura di Marco Beltrami

Non il modo migliore per iniziare la stagione per l'Al Nassr. La formazione saudita di Cristiano Ronaldo, protagonista di un mercato importante con l'acquisto di Marcelo Brozovic, è stata letteralmente travolta dal Celta Vigo. Un'amichevole disastrosa per la squadra di Riad che si aspettava un esito differente contro una compagine europea, di buon auspicio in vista della nuova stagione alle porte.

E pensare che quella contro il Celta Vigo, che ha chiuso l'ultimo campionato spagnolo al 13° posto, sarebbe dovuta essere la partita più semplice sulla carta per l'Al Nassr che ora proseguirà nella sua pre-season affrontando formazioni più blasonate e sulla carta competitive come Benfica, PSG e Inter. La compagine che milita nella Saudi Pro League non potrà nemmeno pensare di ricorrere al mercato per rinforzarsi ulteriormente dopo che la FIFA ha imposto il blocco della sessione di trattative a causa di una disputa in corso con il Leicester City.

5-0 per il Celta e serataccia per l'Al Nassr con Cristiano Ronaldo che è rimasto in campo 45 minuti e con il debutto di Marcelo Brozovic che ha giocato poco più di 54′. Se il primo tempo aveva dato tutto sommato indicazioni importanti, con il risultato bloccato sullo 0-0, nella ripresa le cose sono cambiate drasticamente per i sauditim travolti dagli avversari che hanno trovato cinque volte la via del gol, con le doppiette di Miguel Rodriguez e Jorgen Strand Larsen e la rete di Gabi Alonso.

Insomma un vero e proprio tracollo su cui pesa anche la giornata no di Cristiano Ronaldo. La stella più brillante dell'Al Nassr, non ha sfoderato certo una prestazione da applausi: pur essendosi presentato in ottima forma, come sempre, CR7 è apparso lontano dai fasti del passato. Tanti palloni sbagliati dal campione portoghese, che ha sulla coscienza in particolare due importanti occasioni da gol fallite.

L'ex di United, Real e Juventus non ha timbrato il cartellino del gol di testa da ottima posizione. Clamorosa in particolare la seconda chance fallita quando aveva la possibilità di deviare la sfera a pochi metri dalla porta. E invece il suo tocco tutt'altro che perfetto è finito fuori dallo specchio, con il giocatore molto rammaricato. Bisognerà presto cambiare regime e ritmo, per un Al Nassr assolutamente deludente.