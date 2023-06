Brozovic va in Arabia Saudita, il capitano dell’Inter è dell’Al Nassr: avrà uno stipendio strepitoso In dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. L’Inter incasserà per la cessione del capitano 23 milioni di euro. Brozovic avrà uno ingaggio da superstar.

A cura di Alessio Morra

Marcelo Brozovic si appresta a lasciare l'Inter e la Serie A. La trattativa con l'Al Nassr è giunta al termine. Nelle prossime ore emissari del club arano giungeranno a Milano e formalizzeranno l'affare. Incasseranno una discreta somma sia l'Inter che il calciatore, che firmerà un ricchissimo contratto triennale.

La notizia è stata riportata da Sky Sport che parla di affare praticamente chiuso. Brozovic verrà ceduto per 23 milioni di euro. Una cifra importante anche per il bilancio del club. Il centrocampista croato invece firmerà un contratto che gli porterà 20 milioni netti a stagione per tre anni.

A livello tecnico questa è una grande perdita per l'Inter. Perché il croato è un pilastro della squadra. Anche in questa stagione, in cui ha giocato un po' meno per qualche infortunio, ha mantenuto la sua centralità. Otto stagioni in nerazzurro, 330 partite giocate e 31 gol segnati. Epic Brozo, grande idolo della tifoseria, con l'Inter ha vinto tanto: uno scudetto, due Coppa Italia, due Supercoppe Italiane. E ha disputato una finale di Champions e di Europa League.

Le squadre del campionato dell'Arabia Saudita continuano a fare grandi colpi di mercato, e non finisce qui. Dopo il grande colpo Ronaldo, dello scorso inverno, sono stati già prelevati Benzema e Kanté. E sono a un passo Koulibaly e il portiere Mendy. Brozovic sarà il prossimo, anche se c'è chi pensa ci possa essere un tentativo estremo del Barcellona.

Dopo il croato potrebbero arrivare ulteriori campioni, tra i calciatori nel mirino della Saudi Pro League c'è anche Leonardo Spinazzola della Roma. Piace anche Lozano del Napoli. Mentre Allegri avrebbe rifiutato un'offerta economicamente eccezionale. Gattuso invece potrebbe volare in Arabia Saudita.