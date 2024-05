Le Iene fingono un’offerta dall’Arabia e tanti calciatori accettano: solo in 4 ci mettono la faccia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Arabia Saudita vuole diventare uno dei paesi di riferimento del calcio mondiale e i grandi investimenti fatti negli ultimi tempi sul mercato ne sono sempre più la dimostrazione. L'assegnazione dei Mondiali 2034 è solo il punto di arrivo di un percorso che è iniziato qualche anno fa e nella prossima estate si prospettano altre spese faraoniche per provare ad accendere ancora di più i fari sulla Saudi Pro League.

Vedendo questa tendenza alcuni membri della redazione de Le Iene, noto programma tv di Italia1, hanno messo in scena una serie di telefonate fingendosi addetti di mercato che volevano portare calciatori in Arabia con un'offerta da 30 milioni di euro all'anno. Sono stati contattati 50 giocatori che militano in Serie A e le risposte sono state differenti: molti non hanno dato il permesso di pubblicare le registrazioni fatte mentre altri hanno dato il loro consenso.

I calciatori che hanno rifiutato subito: Pellegrini, Zaccagni e Simeone

Le risposte alla possibile offerta sono state tutte positive, visto che l'88% si è mostrato interessato e solo il 12% ha declinato: questo fa capire come l'appeal dell'Arabia sia ancora una costante.

Tra quelli che hanno rifiutato ci sono il secondo portiere della Juventus, Mattia Perin, e Federico Bernardeschi, che gioca a Toronto in Canada. Stessa risposta anche per Lorenzo Pellegrini e Mattia Zaccagni, che hanno subito declinato. Il capitano giallorosso ha risposto così: “Non sono interessato, io sto bene e Roma e sono contento di giocare per la squadra della mia città”. L'esterno della Lazio non ci ha pensato due volte: "No guardi, io sono a posto, sono contento così per ora". Anche Giovanni Simeone del Napoli ha rifiutato subito: “Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso a fare la mia carriera in Europa”.

Solo 4 calciatori ci mettono la faccia all'offerta delle Iene

Dei tanti calciatori che hanno dato risposta positiva alla presunta offerta, solo in 4 ci mettono la faccia e danno il consenso alla pubblicazione: si tratta di Jorginho dell'Arsenal, Mario Balotelli dell'Adana Demirspor, Giacomo Bonaventura della Fiorentina e Stefano Sensi dell'Inter.

Il centrocampista della Nazionale Italiana, che in questi ultimi mesi di Premier League si gioca un posto a EURO 2024, ha risposto così: "Se avete una proposta concreta da qualche squadra sono aperto sempre a sentire quello che c'è. Richieste o interessamenti. Poi se mi arriva qualcosa di concreto sono sempre disposto senza nessun problema. Ingaggio da 30 milioni all'anno? Sì, può farsi contattare dal mio procuratore"

SuperMario ha cercato di portare l'operazione ad un livello diverso ma ha fatto capire che c'era apertura totale: "Potrei anche andarci sì, dipende ovviamente quanto offrono. Bisogna sedersi, vedersi e fare le cose un po' più formali per capire. Ingaggio da 30 milioni all'anno? Va bene".

Bonaventura ha il contratto in scadenza e, come lui tesso ha specificato, non ha nessun tipo di preclusione: "Tra un anno mi scade il contratto, magari cambio squadra e vado in Arabia…"

Sensi voleva subito contattare il suo agente ("Sì, ne parlo con il mio procuratore e la richiamo") per prendere in considerazione questa possibilità ma quando è stata svelata la vera identità dell'agente ha risposto così: "È chiaro che quando ci si trova davanti a quelle scelte comunque, alla fine delle fiera, per chi ci va si vede contano tanto i soldi".