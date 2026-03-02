Calcio
La Premier League prende in giro Vicario con un video del suo errore: costretti a cancellare tutto

La punizione scellerata di Vicario è diventata virale e anche l’account ufficiale della Premier League l’ha ripresa facendo una gaffe: il Tottenham è intervenuto con durezza.
A cura di Ada Cotugno
La ciabattata di Guglielmo Vicario ha fatto il giro su tutti i social come il manifesto dello stato attuale del Tottenham: la squadra è a quattro punti dalla zona retrocessione, una posizione pericolosa che comincia a far nascere pensieri negativi sul finale di questa stagione. Il rischio di finire in Championship diventa concreto se non si cambia rotta, ma intanto neanche l'arrivo di Igor Tudor è riuscito a dare una sterzata. Ha perso due partite su due, la squadra lo ignora e si è reso conto che i problemi da risolvere sono più grandi del previsto. In tutto questo ci si è messa anche la Premier League ad aumentare il carico prendendo di mira proprio il portiere degli Spurs e il suo gesto tecnico da brividi che lo ha trasformato in uno zimbello.

La gaffe della Premier League su Vicario

All'inizio del secondo tempo il Fulham era già sopra di 2-0 e il Tottenham ha avuto un'occasione per provare a essere pericoloso: Vicario ha battuto una posizione nella propria trequarti, consentendo così a tutta la squadra di salire e mettere in difficoltà gli avversari, ma ne è uscito un tiro osceno, talmente lungo che è finito praticamente nella curva che aveva davanti. Una ciabattata che ha fatto il giro del web e che è stata ripresa anche dal profilo ufficiale della Premier League che non ha perso tempo per prendere in giro il portiere. "Una punizione interessante di Vicario", poi le immagini dell'erroraccio e quell'"Ops" finale che non è stato digerito da nessuno in casa Spurs.

I vertici della società hanno contattato direttamente il campionato per lamentarsi del post: l'account della Premier dovrebbe essere la voce della lega, secondo le loro posizioni, e dunque dovrebbe evitare prese in giro ai propri giocatori per non cadere nella dinamica dei tifosi. Il reclamo è arrivato al mittente e il post è stato cancellato immediatamente da tutti i social, ma qualcuno aveva già salvato il video che è stato riproposto immediatamente. La gaffe ormai è fatta e secondo The Athletic il Tottenham non ha risposto alle richieste di chiarimento che sono state avanzate: la situazione è critica e il rischio di retrocessione è concreto e ogni cosa pesa su un ambiente che è al collasso.

Calcio
Premier League
Tottenham
Calcio
