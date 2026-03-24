La Premier può avere 7 squadre nella prossima Champions League: quali sono le combinazioni

La Premier League ha già la certezza di avere la quinta squadra nella prossima Champions, ma potrebbe averne sei o addirittura sette. Un paio di combinazioni potrebbero regalare un sogno alla settima classifica del campionato inglese.

La Premier League è rimasta con sole due squadre in Champions League, che bastano e avanzano considerando le avversarie e pensando alla Serie A. Ma sono poche se si pensa che erano in sei in corsa agli ottavi di finale. Sei squadre di una stessa nazione nella stessa edizione non si erano mai viste. E il record potrebbe essere teoricamente battuto nella prossima stagione sempre dalla Premier League, che addirittura nella stagione 2026-2027 potrebbe averne addirittura sette!

Il Ranking già premia la Premier League con la quinta squadra

La Premier, così come Bundesliga, Liga e Serie A, ha diritto ad avere quattro squadre. Il calcio inglese grazie al ranking stagionale sa già di avere anche nella prossima stagione un posto extra, in poche parole anche la quinta della Premier 2026-2027 giocherà la Champions League. Il posto è stato blindato mesi fa, l'altro sarà appannaggio di Germania o Spagna. Cinque certe, ma potrebbero addirittura diventare sette le squadre di Sua Maestà in Champions.

7 squadre di Premier nella prossima Champions

Come sarebbe possibile? La risposta è semplice e riguarda principalmente due squadre: Aston Villa e Liverpool. I Villans sono al quarto posto e hanno la chance di qualificarsi per la seconda volte in tre stagioni senza bisogno di ‘aiutini'. Ma dovesse chiudere al quinto o al sesto posto il campionato l'Aston Villa giocherebbe la Champions conquistando l'Europa League, sfruttando in quel caso la regola che prevede che la vincitrice della competizione passa in Champions se non l'ha conquistata sul campo. Dunque, un signor paracadute per la squadra di Emery che nei quarti troverà il Bologna.

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Le squadre in lotta per un posto in Champions League

E poi c'è il Liverpool, che sta vivendo un'annata balorda in patria, ma in Champions è ai quarti di finale. Distantissima dalle prime tre è in un gruppone di squadre in lizza per il quarto posto. Dovesse spuntarla il Chelsea, il Liverpool arrivando quinto o sesto giocherebbe la Champions 2026-2027 vincendo quella attuale – ipotesi che non è né remota né altamente fattibile. Ai quarti c'è la rivincita con il PSG.

Quindi entrambe trionfando in Europa sarebbero promosse, non chiudendo tra le prime quattro e terminando indifferentemente quinta o sesta lascerebbero addirittura il posto in Champions alla settima classificata della Premier League, sarebbe qualcosa di irripetibile, ulteriormente se si considera che gravitano attorno quella posizione squadre come Brentford o Everton che a inizio stagione certamente non pensavano di sognare così tanto. Naturalmente potrebbero essere anche ‘solo' sei le squadre inglesi in Premier e in quel caso, la settima giocherebbe comunque almeno l'Europa League.