Vicario zimbello dopo una ciabattata surreale, Tudor applaude non si sa cosa: il Tottenham affonda

L'arrivo di Igor Tudor al posto dell'esonerato Thomas Frank lo scorso 14 febbraio non solo non ha sortito alcun effetto, ma anzi sembra aver acuito la crisi nerissima del Tottenham, che da allora ha perso in casa con l'Arsenal e oggi a Craven Cottage col Fulham. Siamo arrivati a quattro sconfitte di fila: escludendo le coppe, gli Spurs non vincono in Premier League da dicembre (1-0 al Crystal Palace) e adesso la retrocessione appare come un incubo non tanto remoto. Sono solo 4 i punti di vantaggio sul West Ham terzultimo.

I tifosi sono preoccupati, ma anche furiosi per quello che vedono. La squadra appare allo sbando, molti giocatori sbagliano di tutto, pur essendo la rosa una delle più pagate della Premier (c'è gente come gli ex Juve Cristian Romero e Kolo Muani, Xavi Simons, James Maddison, Dominic Solanke e l'ultimo arrivato, criticatissimo, Conor Gallagher). Oggi nel mirino è finito Guglielmo Vicario, titolare fisso al Tottenham da quando è arrivato a Londra nel 2023 dall'Empoli.

Cosa ha fatto Vicario durante Fulham-Tottenham: tifosi furiosi

L'episodio – che è diventato virale su X e ha provocato commenti tra il sarcastico e il feroce – è accaduto all'inizio del secondo tempo, sul 2-0 per il Fulham (il match finirà poi 2-1). Il Tottenham ha usufruito di un calcio di punizione sulla propria trequarti e Vicario si è fatto avanti, insistendo per battere lui e invitando tutti i compagni ad andare in profondità. Il 29enne tuttavia ha ciabattato il pallone lungo e sbilenco, spedendolo direttamente sul fondo, col compagno più vicino a decine di metri.

Le telecamere a quel punto hanno inquadrato Tudor che in panchina applaudiva in maniera surreale, decisamente sconcertato come tutti i tifosi degli Spurs, che hanno inondato i social di commenti al veleno su Vicario.

"Ha una clausola rescissoria per la retrocessione, è l'unica spiegazione", ha scritto uno. "Il peggior portiere con la palla tra i piedi della Premier, forse del Paese", "Il peggior portiere del Tottenham di tutti i tempi" sono altri due commenti pubblicabili, mentre molti invocano di dare la maglia da titolare tra i pali al ceco Antonin Kinsky, arrivato la scorsa estate. Tempi duri a Londra…