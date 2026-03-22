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Tudor diserta la conferenza stampa dopo la sconfitta del Tottenham: colpito da un lutto in famiglia

Il Tottenham ha perso lo scontro per la salvezza e Tudor è andato via dallo stadio subito dopo la partita: è stato informato della scomparsa di un familiare stretto.
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A cura di Ada Cotugno
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La situazione del Tottenham in campionato è delicatissima, ma non è per questo motivo che Igor Tudor si è sottratto agli impegni con i giornalisti. L'allenatore non si è presentato alla conferenza stampa dopo la sconfitta che ha portato la sua squadra a un punto dalla zona retrocessione dopo aver avuto la notizia di un lutto in famiglia: ha lasciato tutto nelle mani del suo vice Bruno Saltor che lo ha scusato con i giornalisti spiegando che l'assenza era dovuta a una delicata situazione personale.

Tudor colpito da un lutto in famiglia

Subito dopo la sconfitta del Tottenham l'allenatore ha lasciato lo stadio per raggiungere la sua famiglia, colpita da un lutto che lo ha sconvolto improvvisamente. Come riportato dai media inglesi gli Spurs hanno giustificato la sua assenza davanti ai microfoni: Tudor è stato informato della scomparsa di un familiare stretto e per questo ha lasciato lo stadio subito dopo la partita, affidando ai suoi vice tutti gli impegni.

Saltor si è presentato in conferenza stampa per analizzare la pesante sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, scontro diretto decisivo per la salvezza, ma a esordito per chiarire i motivi dell'assenza del croato: "Igor non è qui per questioni familiari, quindi abbiamo pensato che la cosa migliore fosse che non parlasse con la stampa oggi. Rispettiamo la sua decisione".

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Tottenham a un punto dalla zona retrocessione

Il lutto in famiglia arriva in un momento professionale piuttosto teso per Tudor. Il Tottenham ha un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione e si trova in una situazione critica dopo aver perso lo scontro diretto contro il Nottingham che li ha superati in classifica. Sarà un finale di campionato teso e il rischio retrocessione per gli Spurs è più serio che mai: mancano sette partite al termine della stagione e ci sono diverse partite difficili in programma che rendono più complicata la lotta alla salvezza.

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