Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario

Tudor a breve firmerà con il Tottenham. L’allenatore croato, che lo scorso ottobre era stato esonerato dalla Juventus, vivrà la sua prima esperienza in Premier League e guiderà il Tottenham dagli ottavi di Champions.

Igor Tudor torna ad allenare. L'ex allenatore della Juventus, che era stato esonerato lo scorso ottobre, ha trovato l'accordo con il Tottenham e sarà il traghettatore degli Spurs, che hanno liquidato anche Thomas Frank. Tudor trova una squadra clamorosamente con soli cinque punti sulla zona retrocessione, ma già negli ottavi di Champions League.

Dall'esonero con la Juventus al Tottenham

Tudor non riesce a chiudere una stagione in modo regolare da tanto tempo, però riesce sempre a trovare rapidamente un'altra squadra. Così è stato pure adesso. Alla Juventus ci è stato da marzo a ottobre, prese il posto di Thiago Motta ed è stato sostituito da Spalletti. Adesso sta per firmare con il Tottenham, che ancora una volta ha deciso di cambiare allenatore.

Tudor può sfidare la Juventus in Champions negli ottavi

Il Tottenham lo scorso anno ha vinto l'Europa League, ma ha disputato un campionato orribile. Con il danese Frank è partita bene, ma da un certo punto in poi ha iniziato un inesorabile crollo in Premier League ed è sprofondata in classifica, con appena cinque punti di vantaggio sul West Ham, terzultimo. Ma in Champions League è direttamente agli ottavi. E lì Tudor potrebbe trovare la Juventus sul suo cammino.

Potrebbe accadere davvero, e sarebbe clamoroso. La Juventus affronterà nel playoff il Galatasaray (16 febbraio l'andata, 24 il ritorno). Chi vincerà troverà negli ottavi il Liverpool o il Tottenham. Insomma una chance su due, in caso di passaggio del turno della Juve.

Tudor è ancora una volta traghettatore

Il matrimonio tra Tudor e il Tottenham è quantomeno curioso. Gli Spurs non volevano un allenatore preso dalle giovanili o dallo staff precedente, ma non sono riusciti a ingaggiare uno dei prescelti per il futuro (Pochettino è il favorito, De Zerbi e Farioli le alternative). Tudor è un giusto compromesso ed è abituato a salire a bordo in corsa.

Lo ha fatto, oltre che con la Juventus, anche con Lazio e Verona. E ora lo farà con il Tottenham, che ancora una volta a metà stagione cambia l'allenatore, non sono riusciti a chiudere l'annata con gli Spurs nemmeno Conte e Mourinho. Thomas Frank è durato meno di otto mesi.