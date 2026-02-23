Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo: la prima partita a Londra è surreale

La situazione in casa Tottenham è davvero drammatica e la sconfitta nel derby conto l'Arsenal ha fatto sprofondare la squadra ad appena 4 punti dalla zona retrocessione. Un altro passo falso farebbe scattare l'allarme e neanche l'arrivo di Igor Tudor in panchina è riuscito a raddrizzare le sorti di una squadra che per il secondo anno consecutivo si ritrova tra le ultime della classifica. Ma c'è un dettaglio del nuovo allenatore che non è passato inosservato ai tifosi: per tutta la partita il croato ha cercato di dare indicazioni ai suoi giocatori da bordocampo ma è stato quasi sempre ignorato.

Su tutti i social è diventato virale un video che lo riprende di spalle mentre chiede a van de Ven di salire e far alzare la squadra, ma il difensore quasi non lo guarda e continua a fare di testa sua (come dimostrano anche i dati sul posizionamento alla fine). La sua avventura a Londra non inizia con il piede giusto e anche il nuovo gruppo sta ancora prendendo le misure con lui, scelto per sostituire Thomas Frank con un contratto fino alla fine di questa stagione.

I giocatori del Tottenham ignorano Tudor

Il 4-1 subito dall'Arsenal è un risultato pesante ma prevedibile, visto che le due londinesi sono agli estremi opposti della classifica con i Gunners che si avviano verso la vittoria del titolo dopo 20 anni d'attesa. Neanche l'arrivo di Tudor ha scosso la squadra che non sembra rispondere bene alle indicazioni del nuovo allenatore: durante il derby è venuta fuori una situazione quasi paradossale, con l'ex Juve che impartiva comandi dalla panchina ma nessun giocatore disposto a seguirli. In particolare ha insistito con van de Ven per spingere avanti e far uscire gli Spurs dalla pressione, ma il difensore lo ha guardato più volte scegliendo sempre di fare di testa sua.

Le immagini sono diventate virali perché Tudor urlava con insistenza senza essere mai seguito dall'olandese che, oltre a essere uno dei giocatori più vicini a lui in campo, è anche il capitano del Tottenham in queste partite. L'allenatore si è sbracciato, ha provato a gridare e alla fine si è arreso quasi sorpreso davanti al muro di gomma innalzato dai suoi stessi giocatori. "Sono buoni giocatori con cattive abitudini" ha ammesso in conferenza stampa prima di lasciarsi sfuggire una verità amara: "Conosco la verità su questa squadra, ora ho visto la verità. Non è bello, ma è così".