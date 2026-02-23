Calcio
video suggerito
video suggerito

Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo: la prima partita a Londra è surreale

A bordocampo Tudor si sbraccia e urla indicazioni al Tottenham, ma i giocatori lo guardano e continuano a fare di testa loro: nessuno ascolta il nuovo allenatore.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La situazione in casa Tottenham è davvero drammatica e la sconfitta nel derby conto l'Arsenal ha fatto sprofondare la squadra ad appena 4 punti dalla zona retrocessione. Un altro passo falso farebbe scattare l'allarme e neanche l'arrivo di Igor Tudor in panchina è riuscito a raddrizzare le sorti di una squadra che per il secondo anno consecutivo si ritrova tra le ultime della classifica. Ma c'è un dettaglio del nuovo allenatore che non è passato inosservato ai tifosi: per tutta la partita il croato ha cercato di dare indicazioni ai suoi giocatori da bordocampo ma è stato quasi sempre ignorato.

Su tutti i social è diventato virale un video che lo riprende di spalle mentre chiede a van de Ven di salire e far alzare la squadra, ma il difensore quasi non lo guarda e continua a fare di testa sua (come dimostrano anche i dati sul posizionamento alla fine). La sua avventura a Londra non inizia con il piede giusto e anche il nuovo gruppo sta ancora prendendo le misure con lui, scelto per sostituire Thomas Frank con un contratto fino alla fine di questa stagione.

I giocatori del Tottenham ignorano Tudor

Il 4-1 subito dall'Arsenal è un risultato pesante ma prevedibile, visto che le due londinesi sono agli estremi opposti della classifica con i Gunners che si avviano verso la vittoria del titolo dopo 20 anni d'attesa. Neanche l'arrivo di Tudor ha scosso la squadra che non sembra rispondere bene alle indicazioni del nuovo allenatore: durante il derby è venuta fuori una situazione quasi paradossale, con l'ex Juve che impartiva comandi dalla panchina ma nessun giocatore disposto a seguirli. In particolare ha insistito con van de Ven per spingere avanti e far uscire gli Spurs dalla pressione, ma il difensore lo ha guardato più volte scegliendo sempre di fare di testa sua.

Leggi anche
La faccia tosta di Cesc Fabregas: come dare lezioni di stile dopo aver fatto il furbo

Le immagini sono diventate virali perché Tudor urlava con insistenza senza essere mai seguito dall'olandese che, oltre a essere uno dei giocatori più vicini a lui in campo, è anche il capitano del Tottenham in queste partite. L'allenatore si è sbracciato, ha provato a gridare e alla fine si è arreso quasi sorpreso davanti al muro di gomma innalzato dai suoi stessi giocatori. "Sono buoni giocatori con cattive abitudini" ha ammesso in conferenza stampa prima di lasciarsi sfuggire una verità amara: "Conosco la verità su questa squadra, ora ho visto la verità. Non è bello, ma è così".

Calcio
Premier League
Tottenham
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
2026
Concluse le Olimpiadi di Milano-Cortina dopo la Cerimonia di chiusura all'Arena di Verona
Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per l'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali 2026
Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 ha avuto luogo a Verona e non a Milano o Cortina
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Il Medagliere delle Olimpiadi Invernali 2026 aggiornato: la posizione dell'Italia e la classifica completa alla fine dei Giochi
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views