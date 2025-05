video suggerito

La Premier avrà ufficialmente 6 squadre in Champions il prossimo anno: è la prima volta nella storia La Premier avrà dalla prossima stagione ben 6 squadre che parteciperanno alla Champions League 2025/2026. Tutto merito della finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manchester United-Tottenham sarà la finale di Europa League tutta inglese che si giocherà il prossimo 21 maggio alle 21 allo stadio di San Mamés a Bilbao. Una partita che consente ufficialmente all'Inghilterra di avere il prossimo anno ben 6 squadre che prenderanno parte alla Champions League 2025/2026. Non era mai successo nella storia eppure i successi anche nelle semifinali di ritorno contro Athletic e Bodo/Glimt da parte di Red Devils e Spurs hanno consentito alla Premier di raggiungere questo record: nessuno ci era mai riuscito nella storia.

La squadra vincitrice dell'Europa League, infatti, si squalifica di diritto alla fase campionato dell'edizione successiva di Champions League. A loro vanno aggiunge le prime cinque classificate in Premier League. Il quinto posto extra è stata infatti ricavato in base al ranking stagionale, un po' come accaduto in questa stagione per Serie A e Bundesliga che ne hanno beneficiato. Fino a questa sera non era ancora sicuro che la Premier potesse avere 6 squadre, ma i successi anche nelle gare di ritorno da parte di United e Tottenham hanno reso ufficiale questo dato.

Tottenham in festa contro il Bodo.

Il titolo di Europa League per salvare la stagione di United e Tottenham

In totale dunque l'Inghilterra porterà ben 9 squadre in Europa. Un numero incredibile che ha solo sfiorato l'Italia lo scorso anno. L'esito della finale in programma a Bilbao il prossimo 21 maggio quindi potrebbe inoltre cambiare nettamente il giudizio sulla stagione di Tottenham o Manchester United e anche i programmi futuri del club. Per Red Devils e Spurs infatti sarà un'occasione unica per salvare la stagione: al momento sono rispettivamente al 15º e al 16º posto con 39 e 38 punti. Una qualificazione in Champions era infatti a dir poco impensabile.

Leggi anche Quante squadre italiane vanno in Champions League dalla Serie A se l’Inter vince la finale

Eppure le due squadre ci sono riuscite. Il Tottenham ha saputo mantenere il vantaggio maturato all'andata e in casa del Bodo/Glimt è riuscito addirittura a realizzare ben 2 gol. Dall'altra parte lo United, forte del 3-0 maturato proprio al San Mames, ha vinto 4-1 a Old Trafford travolgendo completamente i baschi. Oltre al cammino in Europa League di Manchester United e Tottenham, la Premier può sorridere anche per il risultato raggiunto dal Chelsea di Maresca che ha conquistato la finale di Conference League da giocare contro il Betis il prossimo 28 maggio in Polonia.