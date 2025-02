La polemica plateale di Ancelotti per il rigore concesso dal VAR all’Atletico: non crede ai suoi occhi

video suggerito

Episodio che ha scatenato polemiche nel derby di Madrid tra Real e Atletico nel corso del primo tempo. Arbitro e VAR puniscono l'intervento di Tchouaméni su Lino con un rigore ritenuto al limite del regolamento. Che ha fatto infuriare il popolo merengue, al quale si è aggiunto Carlo Ancelotti in panchina con una reazione plateale.

Nel primo tempo del derby di Madrid tra Real e Atletico, protagonista è stato il VAR che ha delineato il vantaggio iniziale dei Colchoneros di Simeone che si sono portati sullo 0-1 al 35′ grazie ad un rigore segnato da Alvarez, poi pareggiato nella ripresa da Mbappé per l'1-1 finale. Ma proprio l'azione che ha portato al penalty ha scatenato feroci discussioni tra i tifosi e la reazione del pubblico del Bernabeu, alla quale si è aggiunta quello polemico di Carlo Ancelotti: incredulo di fronte alla decisione finale, si copre entrambi gli occhi con le mani, ritornando in panchina.

Cos'è successo in Real-Atletico: il tocco di Tchouaméni su Lino, l'intervento del VAR

Nel derby tra Real e Atletico che ha catalizzato l'attenzione di tutta la Liga per la sfida diretta tra la capolista e la seconda in classifica, non è mancata la polemica. Che è puntualmente scoppiata verso la fine della prima frazione di gioco, quando al 33′ è accaduto l'episodio che ha permesso ai Colchoneros di portarsi momentaneamente in vantaggio. Aurelien Tchouaméni interviene nella propria area su Samu Lino: un intervento ritenuto degno di revisione al VAR che ha richiamato l'arbitro del match, il signor Cesar Soto Grade al monitor. Un on field review complicato per la dinamica dell'intervento del francese sull'avversario ma che alla fine è stato sdoganato come irregolare, permettendo il penalty dagli 11 metri. Calciato perfettamente da Julián Álvarez che ha portato in vantaggio l'Atletico.

La reazione plateale e polemica di Ancelotti di fronte alla decisione del VAR

Polemiche per l'azione punita con il rigore, fischi debordanti da parte dei tifosi del Bernabeu e discussioni sui social su un fallo che ha spaccato in due le posizioni: chi a favore, chi contro. Tra gli ultimi c'è stato sicuramente anche Carlo Ancelotti che di fronte a quanto decretato da arbitro e moviola ha manifestato in modo polemico la propria contrarietà, in modo più che palese: si è portato entrambi le mani sugli occhi, coprendoseli e tornando con un sorriso sarcastico in panchina, totalmente incredulo per quanto appena visto.

L'arbitro Soto indica la massima penalità per il tocco di Tchouameni su Samu Lino che c'è ma che sembra troppo lieve di fronte all'esagerata caduta del brasiliano in area di rigore del Real Madrid. Scatenando la tremenda rabbia del Santiago Bernabéu, dei giocatori blancos e di un Carlo Ancelotti allibito di fronte all'episodio che ha visto poi la propria squadra andare in svantaggio.

Le polemiche contro gli arbitri, la lettera ufficiale di protesta del Real Madrid

Anche perché questo episodio arriva in un momento in cui la questione VAR e arbitri è caldissima a tal punto che il Real nei giorni scorsi aveva inviato una lettera di reclamo ufficiale, sostenendo proprio che il sistema arbitrale fosse stato "screditato" da decisioni ritenute oltre il semplice errore umano. Una nota formale in cui ci il club di Florentino Perez ha riportato anche alcune registrazioni audio del VAR durante la partita persa e contestata contro Espanyol.