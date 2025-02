video suggerito

La pazzia improvvisa di Toloi lascia l’Atalanta in 10: insegue l’avversario, poi gli si scaglia addosso La serataccia in cui l’Atalanta ha dovuto abbandonare la Champions League, perdendo malamente contro il Club Brugge ha visto anche un epilogo pessimo per Rafael Toloi espulso all’87’ per una reazione scomposta contro De Cuyper. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte da incubo che ha condannato l'Atalanta alla prematura uscita dalla Champions League nei playoff contro il Club Brugges si può riassumere nei secondi di follia che hanno colpito Rafael Toloi nella ripresa. Il difensore nerazzurro su un fallo laterale si scaglia improvvisamente contro De Cuyper, prima provando a tirargli contro il pallone, poi rincorrendolo e scagliandosi addosso. L'arbitro Zwayer non può far altro che espellerlo con un rosso diretto che lascia l'Atalanta in dieci.

Il raptus di Toloi nel finale di Atalanta-Club Brugge

Un vero e proprio raptus di frustrazione e rabbia quello che ha colpito il difensore della Dea, Rafael Toloi protagonista negativo nel finale di partita al Gewiss Stadium, quando si è fatto espellere per una insensata reazione condannando l'Atalanta ad una rimonta ancor più impossibile in inferiorità numerica. Un gesto che racchiude tutti i problemi di serata di una squadra che ha pagato un approccio pessimo al match, crollando sotto le pressioni di dover recuperare la sconfitta dell'andata ad ogni costo.

Espulsione diretta di Toloi: cos'è accaduto con De Cuyper

L'episodio incriminato arriva all'87' a risultato e qualificazione oramai compromesse: il Bruges si trova in vantaggio 3-1, l'Atalanta ha anche fallito un rigore con Lookman fattosi ipnotizzare da Mignolet. La tensione e la frustrazione sono ai massimi livelli per la consapevolezza di stare uscendo dalla Champions league. E Rafael Toloi scarica tutto il proprio nervosismo nel modo peggiore: a seguito di una normalissima rimessa laterale, viene leggermente ostacolato da De Cuyper che viene aggredito. Il difensore italo-brasiliano prima prova a colpirlo lanciandogli la palla addosso, poi cerca di rincorrerlo e dopo essere scivolato, gli si scaglia contro con l'arbitro Zwayer che inutilmente prova a fermarlo. E che altro non può qualche istante più tardi, estrarre direttamente il cartellino rosso.

Leggi anche Atalanta agli ottavi di Champions League, cosa serve per qualificarsi e possibile avversaria

Una brutta scena che completa nel peggiore dei modi una serata da dimenticare per l'Atalanta. Il Club Brugge l'ha umiliata con un primo tempo cinico e chirurgico dove ha sfruttato al massimo le occasioni avute portandosi sullo 0-3. Poi nella ripresa, una sana amministrazione del vantaggio enorme, difendendosi ad oltranza e reggendo all'urto dei bergamaschi che hanno alla fine dovuto alzare bandiera bianca, ridotti anche in 10 per l'espulsione di Toloi.