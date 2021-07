Prima la vittoria dell'Argentina poi quella dell'Italia. Albiceleste e Azzurri in trionfo a distanza di poche ore. La Copa America alzata al cielo da Lionel Messi al Maracanà contro il Brasile, ha dato il sorriso al capitano del Barcellona e a un intero Paese che è ritornato a festeggiare dopo ben quattro finali perse negli ultimi anni (compresa quella del Mondiale 2014). Il successo di Chiellini e compagni a Wembley agli Europei ha rialzato invece l'Italia intera dopo il clamoroso flop della qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018. Due Nazionali che avevano bisogno di una vittoria pesante per poter di nuovo dominare davanti agli occhi del mondo intero.

Due Paesi accomunati dal mito di Diego Armando Maradona, El Dios del calcio argentino che ha illuminato la Serie A italiana a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 con l'impresa di conquistare uno Scudetto a Napoli. Due realtà tante lontane ma che invece si sono ritrovate sempre più vicine nel corso degli ultimi anni. Ecco perché, proprio per questo motivo, ma anche per rimpiazzare la momentanea assenza della Confederations Cup (organizzato dalla FIFA a cui hanno partecipato i sei campioni in carica di ogni confederazione: Conmebol, Concacaf, UEFA, Asia, Africa, Oceania), sia la Conmebol che la Uefa, potrebbero studiare un evento che metterebbe di fronte Argentina e Italia. Un trofeo tra la vincitrice dell'ultima Copa America e la nazionale che ha invece trionfato agli Europei.

L'evento può essere favorito dai buoni rapporti tra Conmebol e Uefa

Nel 1985 e nel 1993 si giocava la Coppa Artemio Franchi. Una gara amichevole tra i campioni della Copa America e la nazionale che aveva trionfato agli Europei. Si è svolto due volte: 1985 e 1993. Nella prima edizione, la Francia ha battuto l'Uruguay 2-0 al Parco dei Principi di Parigi. Nel secondo e ultimo, l'Argentina ha sconfitto la Danimarca a Mar del Plata. Dopo 1-1, ha vinto la Nazionale di Basilea ai rigori in quello che è stato l'ultimo titolo di Diego Maradona con la maglia dell'Albiceleste. Tutto questo fino alla creazione della Confederations Cup nel 1997. Nel 2019, la FIFA ha annunciato che il torneo intercontinentale sarebbe stato annullato (la prossima edizione si sarebbe dovuta tenere in Qatar nel 2021).

Ecco perché al momento sta prendendo sempre più piede l'idea di un' amichevole tra Argentina e Italia che potrebbe diventare realtà proprio grazie al buon rapporto tra i vertici di Conmebol e Uefa. Bisognerà capire, eventualmente, quando inserirla da calendario. La prossima Coppa del Mondo in Qatar si giocherà nel novembre 2022 ed entrambe le squadre dovranno giocare molte partite per le rispettive qualificazioni sudamericane ed europee. Trovare una data sarà difficile. Il quotidiano Olé ha però già iniziato a lanciare già qualche idea per questo evento. Suggeriscono infatti di giocarla o in Argentina o in Italia. Lo stadio Diego Armando Maradona di La Paternal o Diego Armando Maradona di Napoli. Il nome dell'evento? "Supercopa Diego Armando Maradona".