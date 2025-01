video suggerito

La partita di Lautaro contro l'Atalanta in Supercoppa: l'Inter nel finale gioca solo per lui Lautaro Martinez è stato fondamentale per la vittoria dell'Inter in Supercoppa contro l'Atalanta. All'attaccante argentino è mancato solo il gol che i compagni hanno provato a fargli fare in tutti i modi nel finale. La partita del 'Toro' resta però a dir poco perfetta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lautaro Martinez era andato in gol in campionato contro il Cagliari chiudendo l'anno nel migliore dei modi e mettendo fine a una striscia di partite senza reti. Sembrava che la crisi fosse alle spalle e invece contro l'Atalanta in Supercoppa Italiana l'argentino è stato sicuramente fondamentale nelle dinamiche di gioco di Simone Inzaghi ma la palla non è finita in rete. Nel primo tempo il ‘Toro' ha sfiorato il vantaggio in più di un'occasione favorendo però più volte anche i compagni di squadra per trovare la rete.

Nella ripresa la doppietta di Dumfries sembrava aver messo la parole fine alla partita e così è iniziata un'altra sfida in campo per l'Inter: far segnare Lautaro. A tanti è sembrato che chiaramente i compagni volessero favorire al gol dell proprio capitano per fargli ritrovare ulteriore fiducia mostrando quanto il gruppo sia davvero importante nella squadra nerazzurra. Lautaro però, nonostante le tante occasioni sotto porta, non è riuscito a mettere la palla in rete e Dimarco nel finale proprio per un eccesso di altruismo per poco non faceva rientrare in partita l'Atalanta.

L'assist di Taremi in area per Lautaro che poi serve Frattesi alla sua destra.

L'esterno mancino si ritrova a sfruttare al meglio alcune indecisioni difensive della Dea e in una di questa va quasi in area di rigore tutto solo. Ma non calcia in porta. Dimarco infatti guarda alla sua destra e serve l'accorrente Lautaro che però in area di rigore finisce per tirare su Carnesecchi bravo a chiudere lo specchio. Da lì nasce un contropiede importante per l'Atalanta che poi trova la rete del momentaneo 2-1 poi annullato dal VAR per posizione di fuorigioco da parte di De Ketelaere.

La conclusione di Lautaro finita fuori in pieno recupero.

Le occasioni di Lautaro cercato dai compagni di squadra

I minuti passano e così proprio quando a tutti sembrava scontato che l'Inter avesse messo al sicuro il risultato, ecco che sui piedi di Lautaro capita un'altra buona occasione. L'argentino si ritrova tutto solo in area di rigore e con il sinistro cerca la conclusione sul secondo palo ma la palla viene colpita male e finisce fuori. In pieno recupero anche Taremi davanti alla porta preferisce servire Lautaro che però a sua volta in questo caso, invece di calciare, decide di girare ancora la sfera a Frattesi. Lautaro spera di sbloccarsi in finale…