Inter-Cagliari LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Inter-Cagliari, in programma oggi alle ore 18 allo stadio Meazza San Siro di Milano e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

52' Ci prova dalla distanza Mina, blocca Sommer. 51' Gira palla con calma il Cagliari che dopo il gol sembra aver preso fiducia. 19:09 GOL! Inter - CAGLIARI 2-1. Rete di Piccoli. Cross di Augello dalla sinistra, Piccoli schiaccia di testa e infila Sommer. A cura di Redazione Sport 19:05 Inizio secondo tempo di INTER - CAGLIARI. A cura di Redazione Sport 18:50 Un Inter concreta parte forte e va in rete dopo poco più di 10 minuti con Arnautovic. I nerazzurri in controllo trovano anche il raddoppo con Lautaro Martinez. Il Cagliari si fa vedere con Piccoli che non riesce a trovare l'angolo a tu per tu con Sommer. 45'+2' Fine primo tempo: INTER - CAGLIARI 2-0. 45' Ci saranno 2 minuti di recupero. 43' Cross morbido di Zalewski in area, Lautaro Martinez ci prova in rovesciata, la palla finisce alla destra di Caprile. 40' Ritmi calati negli ultimi minuti, l'Inter tiene il pallone ma il Cagliari prova a guadagnare metri. 35' Calcio d'angolo per il Cagliari, cross insidioso di Coman in area ma viene subito spazzato via. 31' Superta la mezz'ora, Inter avanti di due gol e in controllo della gara. 18:28 GOL! INTER - Cagliari 2-0. Rete di Lautaro Martinez. Gol sbagliato, gol segnato. Arnautovic di prima serve Lautaro Martinez, l'argentino solo davanti a Caprile lo batte con uno scavetto. A cura di Redazione Sport 25' PICCOLI! Contropiede del Cagliari con Piccoli che brucia De Vrij, entra in area e solo davanti a Sommer gli calcia addosso. 22' Barella scodella in area per Lautaro Martinez, l'argentino prova il tiro al volo ma impatta male sul pallone. 18' Continua il possesso palla dell'Inter, il Cagliari cerca di arginare gli attacchi neroazzurri. 18:21 GOL! INTER - Cagliari 1-0. Rete di Arnautovic. Carlos Augusto penetra in area e di petto serve Arnautovic, l'attaccante controlla e calcia di potenza sotto la traversa. A cura di Redazione Sport 10' Problema ad un occhio per Mina che viene soccorso a metà campo ma sembra poter continuare. 8' LAUTARO MARTINEZ! Dimarco inventa per l'argentino che solo davanti a Caprile calcia sul primo palo, ma prende l'esterno della rete. 7' L'Inter tiene palla e va alla ricerca di spazi, il Cagliari si chiude e regge bene dietro. 2' Preme l'Inter che sin da subito mette pressione al Cagliari. 18:01 FISCHIO D'INIZIO: INTER - CAGLIARI. Arbitra Di Bello. A cura di Redazione Sport 17:12 Turnover tra le file dell'Inter che vede in attacco la presena di Arnautovic dal primo minuto, con lui Lautaro Martinez. In mezzo al campo spazio per Frattesi con Calhanoglu e Barella. Sulle fasce torna Dimarco, sull'altra c'è Zelewski. Nel Cagliari torna tra i titolari Coman che guiderà l'attacco assieme a Piccoli. Davanti a Caprile difesa a tre con Zappa, Mina e Palomino. Formazione CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile - Zappa, Mina, Palomino - Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello - Coman - Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Viola, Prati, Marin, Jankto, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Arnautovic, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Lautario Martinez, Thuram, Correa, Acerbi, Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Berenbruch, Cocchi, Bastoni, Taremi. I sardi nelle ultime due uscite hanno realizzato quattro punti contro dirette avversarie nella corsa salvezza, Monza e Empoli. Un buon risultato oggi potrebbe allontanarli in maniera quasi definitiva dalla zona calda della classifica. 12:26 L'Inter dopo la vittoria in trasferta sul campo del Bayern Monaco, prova a ripartire anche in campionato dopo il pareggio di Parma di una settimana fa. Per cercare il momentaneo allungo in classifica dovrà avere la meglio del Cagliari.