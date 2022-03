La nuova sfida di Adrian Mutu, contratto fino al 2023: “È una grande responsabilità” Adrian Mutu è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Rapid Bucarest. Una sfida per l’allenatore che dovrà risollevare una squadra che non vince dal mese di dicembre.

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrian Mutu riparte ufficialmente dalla Romania. L’ex calciatore di Inter, Chelsea, Fiorentina e Juventus solo poche settimane fa aveva fatto parlare di sé per essere apparso su tutti i manifesti pubblicitari in Romania con il camice da dottore per la nuova campagna di M Hospital. Era il nuovo testimonial di uno degli ospedali più all'avanguardia nella capitale romena. Ora però per Mutu è tempo di tornare su un rettangolo verde come allenatore di una delle squadre più in difficoltà di tutto il campionato romeno.

È ufficiale infatti il suo ingaggio come nuovo tecnico della Rapid Bucarest con il quale ha firmato un contratto fino al 2023. Mutu dopo aver appeso le scarpette al chiodo era diventato presidente della Dinamo Bucarest nel 2016 prima di diventare nel 2020 l'allenatore della Romania Under 21 prima di accettare la panchina del Craiova, salvo poi essere esonerato dopo appena 12 giornate. Oggi all'età di 43 anni ha allenato anche l'FC Voluntari e l'Al Wahda U21.

Sulla pagina ufficiale della Rapid Bucarest, Mutu ha anche lasciato alcune dichiarazioni di grande rilevanza: "Il Rapid è un club importante della Romania, sono contento di essere qui, ma allo stesso tempo sono concentrato sul fare un buon lavoro e riuscire ad ottenere risultati ancora migliori d'ora in poi – ha detto Mutu – Il Rapid ha uno spirito unico, costruito in tanti anni, con alcuni tifosi che trasmettono quella passione, che ho sempre visto sugli spalti.

Erano con noi quando abbiamo giocato con la nazionale a Giulești". Mutu sa che questa è un'opportunità da valorizzare il più possibile: "È una grande responsabilità, i risultati del passato e la storia ci obbligano a dare il 100% per questo club". E infatti il Rapid in questo momento è una delle squadre maggiormente in difficoltà di tutto il campionato rumeno. L'ultima vittoria risale infatti allo scorso 10 dicembre. Nelle successive 12 gare sono arrivati 6 pareggi e 6 sconfitte. La sfida di Mutu è davvero difficile per cercare di raggiungere quantomeno il sesto posto Europa che dista comunque solo 8 punti.