La nuova reggia di Grealish da 6 milioni, c’è anche un lago per pescare: “Da togliere il fiato” Il giocatore del Manchester City e della nazionale inglese ha pagato in contanti una villa immensa con i comfort più incredibili. Con 7 camere da letto, piscina, palestra, un campo da calcio, uno da tennis, una tenuta da gol e un lago artificiale.

A cura di Alessio Pediglieri

Jack Grealish non sta attraversando il suo momento migliore da calciatore, ma di certo sa come potersi coccolare e viziare per far trascorrere un periodo tutt'altro che positivo. E così, ecco la gratificazione che si è dato il 27enne di Birmingham per affogare i dispiaceri e le delusioni sportive: una nuova villa dal valore di oltre sei milioni di sterline che ha appena concluso di pagare e rendere la sua nuova dimora.

Lo scorso anno, il giocatore del Manchester e della nazionale inglese si era trasferito dall'Aston Villa al Manchester City per un trasferimento che lo ha reso il giocatore più costoso di tutti i tempi in Premier League: una operazione da 100 milioni di sterline, pari a quasi 120 milioni di euro. Così, Grealish, insieme alla sua fidanzata ufficiale Sasha Attwood hanno affittato un lussuoso appartamento nel centro di Manchester ma che probabilmente non corrispondeva alle reali esigenze della coppia. Così, riferisce il Sun che mostra anche le prime foto della nuova dimora, da inizio 2022 avrebbe messo mano al portafoglio per completare l'acquisto di una villa che avrebbe pagato in contanti.

Un cambiamento radicale perché da un semplice appartamento oggi Grealish può vantare una delle abitazioni più lussuose d'Inghilterra: quasi 7 milioni di sterline il costo complessivo, con ogni tipo di comfort in una tenuta dalle dimensioni impressionanti: un parco di oltre 8 ettari. Quando l'ha vista gli ha letteralmente tolto il fiato, come racconta la fonte del Sun che poi sottolinea il desiderio raggiunto da parte del giocatore: "Per lui era un vero e proprio sogno che adesso si è realizzato. Ha tutto a portata di mano e se vuole organizzare feste lontane da occhi indiscrete può finalmente farlo. Insomma, qualsiasi cosa desideri può farla. Chiunque sarebbe orgoglioso di possedere una casa del genere".

Ma com'è questa casa descritta come incredibile? Qualcosa di incredibile veramente. Nel suo vasto parco che la circonda, si trova di tutto: un campo da tennis, un campo da calcio regolamentare e uno spazio per giocare a golf. E poi, ancora: un orto, un cottage, un lago artificiale in cui poter pescare e un eliporto privato, attivo 24 ore giorno e notte. Un elenco che lascerebbe di stucco qualsiasi persona comune che difficilmente riesce ad immaginare tante opportunità tutte messe insieme, ma si è solamente alla descrizione dell'esterno.

La villa in sé è altrettanto infinita: composta da sette enormi camere da letto, possiede una piscina oltre ad una immancabile palestra interna, nonché una enorme sala ricreativa, una cantina e una sala dedicata interamente al nuovo hobby di Grealish, il dj set, visto che ultimamente la sua passione per la musica lo ha portato vicino al mondo dei dee jay. Il tutto sapientemente immerso in una proprietà completamente blindata, in una zona tra le più sicure d'Inghilterra, dotata delle più sofisticate tecnologie tra circuiti di telecamere e sensori che controllano l'intero impianto di illuminazione ed elettrico.

Una casa da "far perdere la testa a chiunque" ha assicurato al Sun la fonte anonima evidentemente molto vicina a Grealish. E non c'è alcun dubbio che anche il giocatore tra i più amati e seguiti d'Inghilterra possa essere rimasto ammaliato da tanta, imbarazzante, opulenza.