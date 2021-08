Il Manchester City ha un nuovo numero 10: ufficiale Grealish per 118 milioni Il Manchester City ufficializza un colpo da novanta: preso Jack Grealish dall’Aston Villa per 100 milioni di sterline, 118 milioni di euro al cambio.

A cura di Paolo Fiorenza

Nel giorno in cui Leo Messi lascia il Barcellona e si parla di un suo possibile ritrovarsi col suo vecchio mentore Pep Guardiola, il Manchester City invece guarda altrove e annuncia l'acquisto record per la Premier League di Jack Grealish dall'Aston Villa. Un'operazione da 100 milioni di sterline secondo i media Oltremanica, ovvero 118 milioni di euro al cambio. Superati i 93 milioni di sterline che il Manchester United versò alla Juve per Pogba.

Il 25enne nazionale inglese, che indosserà il numero 10 lasciato libero dal Kun Aguero, ha firmato un contratto di 6 anni con gli Sky Blues. Grealish lascia l'Aston Villa dopo 213 presenze in otto stagioni, con 32 gol e 43 assist al suo attivo.

(in aggiornamento)