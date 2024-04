video suggerito

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni Real Madrid-Manchester City è la partita più attesa dei quarti di finale di Champions League. La gara di andata si disputerà stasera alle ore 21. Diretta TV anche in chiaro su Canale 5.

A cura di Alessio Morra

Sono le ultime due vincitrici della Champions League e sono le favorite per il successo finale dell'edizione 2023-2024. Ma una tra Real Madrid e Manchester City uscirà già ai quarti di finale. Stasera si disputerà la gara di andata al Santiago Bernabeu, calcio d'inizio alle ore 21. Il ritorno si terrà in Inghilterra martedì 16 aprile. Diretta TV su Sky e in chiaro su Canale 5. Streaming gratis su Mediaset.

Il Real Madrid è la squadra che ha vinto il maggior numero di volte la Champions League, l'ha conquistata nel 2022, grazie anche a un rocambolesco successo in rimonta dei blancos che ribaltarono il ritorno negli ultimissimi minuti e si imposero ai supplementari. Il Manchester City l'ha vinta per la prima volta nel 2023, e sul suo percorso si trovò a sconfiggere anche il Real. Dunque è tempo di rivincita per Ancelotti e di conferma per Guardiola.

Per Ancelotti questa non è la finale anticipata. Guardiola è pressoché d'accordo, ma naturalmente è come fosse una finale considerati i calciatori che saranno in campo. Mancheranno gli infortunati Courtois, Alaba ed Ederson, ma chi scenderà in campo darà enorme spettacolo.

Partita: Real Madrid-Manchester City

Data: martedì 9 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno

Diretta streaming: Mediasete Infinity, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti andata

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Le due squadre più forti al mondo si affrontano stasera. Real Madrid-Manchester City sarà possibile seguirla in diretta TV in chiaro su Canale 5, commento di Callegari e Paganin. Non sarà invece possibile vederla invece su Prime Video, che trasmette un incontro del mercoledì. Sky invece trasmetterà in TV Real-City e cioè la sfida tra i due allenatori più vincenti in assoluto sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (252) e Sky Sport 4K, telecronaca di Caressa e Bergomi.

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in streaming

La super sfida del Bernabeu si potrà seguire naturalmente anche in diretta streaming. Potranno farlo tutti coloro che lo vorranno. Perché Real Madrid-Manchester City si potrà seguire anche in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity, che dà l'accesso gratuito a Canale 5. I rispettivi abbonati potranno farlo invece con Infinity+, Sky Go e NOW.

Champions League, le formazioni ufficiali di Real Madrid-Manchester City

Ancelotti e Guardiola si conoscono alla perfezione e non dovrebbero sorprendere particolarmente. Bellingham giocherà alle spalle di Rodrygo e Vinicius. Grealish probabile titolare in luogo di Doku. Haaland ha ritrovato il gol contro il Crystal Palace, ma vuole continuità.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All.: Ancelotti.

Manchester City (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.