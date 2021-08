Messi dà l’addio al Barcellona e ora è sul mercato: Psg e Manchester City pronte all’assalto L’attaccante argentino non giocherà più con il Barcellona, che con un comunicato ha dato l’annuncio ufficiale. Separazione prodotta dalle regole della Liga, non dal mancato accordo tra Leo e il club catalano. Quale sarà adesso il futuro di Messi? A livello economico le uniche due squadre che hanno la forza di prenderlo sono il Paris Saint Germain e il Manchester City.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi e il Barcellona si sono separati. L'annuncio che sconvolge e soprattutto scompagina il calciomercato è arrivato nel tardo pomeriggio di una giornata d'inizio agosto. Uno shock vero per tutti i tifosi catalani che perdono il privilegio di avere in squadra uno dei calciatori più forti della storia. Il club catalano con un comunicato chiarissimo ha ringraziato il calciatore che non ha potuto firmare il rinnovo del contratto, nonostante l'accordo fosse stato trovato, a causa delle restrizioni imposte dalle regole della Liga:

Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, questo non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (il regolamento spagnolo della Liga). Messi non continuerà ad essere legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri sia del giocatore che del club non possano essere finalmente esauditi. Il Barça ringrazia con tutto il cuore il contributo del giocatore alla valorizzazione della sua istituzione e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale.

The end. La fine di una storia meravigliosa, ricca di successi. Si chiude un'era per il Barcellona, ma anche per il calcio spagnolo che dopo aver perso Cristiano Ronaldo perde anche Leo Messi. Ma adesso il numero 10 più forte del pianeta con chi firmerà? Le opzioni per Messi non sono moltissime. Leo aveva trovato l'accordo con il Barcellona per una cifra vicina ai 30 milioni di euro netti a stagione. E questa potrebbe essere la richiesta dell'argentino al suo prossimo club. Sul mercato sono poche le società che hanno la possibilità di formalizzare un'offerta così grande e sono sostanzialmente due: il Paris Saint Germain, che sta facendo un mercato quasi esclusivamente a costo zero ma con ingaggi stratosferici, e il Manchester City, pronto a spendere 100 milioni per Grealish. Difficile pensare ad altre ipotesi, anche se a questo punto con Messi sul mercato le altre grandi big europee – dal Chelsea campione d'Europa al Bayern passando per il Manchester United – potrebbero iniziare a fare due conti e potrebbero cercare di capire quanto costa avere l'argentino in squadra.