Il Manchester United svenderà tutta la squadra in estate: resteranno soltanto quattro giocatori Il Manchester United è una polveriera pronta per essere rifondata: l’allenatore e i giocatori sono sul mercato, tranne quattro profili che faranno parte della squadra del futuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Soffia il vento della rivoluzione in casa Manchester United, questa volta più che mai. Nonostante il cambio di allenatore in panchina i risultati stentano ad arrivare e la squadra potrebbe finire addirittura in Conference League alla fine di questo campionato. Un risultato che non può essere accettato dalla società, in procinto di compiere grandi investimenti per ridare lustro al club: tra le idee più quotate c'è quella di vendere praticamente tutta la rosa, tenendo soltanto quattro giocatori dai quali ripartire.

Anche Erik ten Hag è incluso in questo progetto di epurazione, perché non ritenuto all'altezza della situazione e colpevole di aver fatto sperperare soldi sul mercato puntando su profili inadeguati. Ma non è l'unico che potrebbe abbandonare Old Trafford, dato che secondo i piani della proprietà sarebbero oltre dieci i giocatori messi sul mercato per fare cassa e finanziare un nuovo progetto, partendo quasi da zero. Su alcuni gli inglesi contano di monetizzare tanto: è il caso di Marcus Rashford, trascinatore indiscusso negli ultimi anni che sta vivendo una delle sue stagioni peggiori.

L'attaccante ha perso ogni motivazione e sarebbe pronto a cercare fortuna in Premier League o altrove in Europa, dove le squadre pronte ad accoglierlo e a pagarlo tanto non mancherebbero. Sarà il primo a lasciare il Manchester United, seguito a ruota da altri grandi nomi come Casemiro, Varane, Maguire e Onana.

Chi potrebbe restare? Gli indiziati principali da cui ripartire sono pochissimi, soltanto quattro. I Red Devils del futuro sono un cantiere a cielo aperto e il nuovo allenatore potrà contare solo su una cerchia ristretta di giocatori, ai quali aggiungere profili nuovi per ripartire. Dopo la grande epurazione della prossima estate soltanto Garnacho, Mainoo, Hojlund e Bruno Fernandes potrebbero restare.

I primi tre sono i giovani di grande talento che hanno salvato lo United negli ultimi mesi, mentre il portoghese è la vera roccia della squadra, uno dei pochi top players arrivati in questi anni difficili e l'unico senatore coinvolto nei progetti futuri. Per il resto della rosa invece le porte del mercato sono ben aperte.