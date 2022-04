La nuova maglia della Juve stasera in campo contro il Bologna è d’autore: gioco di forme e colori La Juventus indosserà la nuova divisa solo una volta nella prossima partita contro il Bologna in Serie A. Le forme geometriche e le diverse sfumature di blu e giallo riprendono i colori della città di Torino.

A cura di Enrico Scoccimarro

Una geometria fantasiosa. Potremmo definire così la nuova quarta maglia della Juventus per la stagione 2021-2022 che i bianconeri indossano per la prima e ultima volta (a meno di cambi di programma) all'Allianz Stadium, in occasione della partita contro il Bologna. Triangoli, rombi e quadrati vanno infatti a caratterizzare la nuova maglia in edizione limitata, realizzata da Adidas in collaborazione con l'artista di strada brasiliano, Eduardo Kobra. Le forme geometriche girano attorno a un grande rombo nella parte centrale e frontale, mentre un semplice colletto rotondo bianco completa lo sguardo.

La divisa gioca su diverse tonalità di blu, sia sul davanti che sulle maniche, con alcuni ritagli giallo intenso, riprendendo i colori della città di Torino (blu e giallo appunto), che nel corso degli anni sono sempre stati tradizionali nelle seconde divise della squadra fondata in corso Umberto. Lo stesso marchio tedesco ha anche motivato la scelta della collaborazione: "Kobra è famoso per trasformare i palazzi a torre in murales realistici. La sua prossima tela? La Juventus. Si ridefiniscono i colori, dimostrando che le differenze fanno la differenza". Nel teaser del lancio previsto da Adidas, si vede infatti l'artista disegnare un bozzetto con le forme che poi hanno preso vita sul tessuto.

Ufficialmente, la maglia sarà svelata ufficialmente dalla Juventus alla vigilia dell'impegno di campionato contro la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, ma a mostrarla al mondo per primo è stato Loco Dice, dj tedesco già testimonial e ambasciatore del club bianconero e protagonista in eventi di respiro internazionale come Boiler Room e Club2Club. La scelta è ricaduta sull'artista anche per la sua passione verso la Vecchia Signora: "Tutti in famiglia eravamo grandi tifosi bianconeri e mia madre in particolare stravedeva per Michel Platini" dice Loco.