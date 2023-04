La nuova fionda umana del calcio gioca in Iran: fa gol su fallo laterale anche se non si potrebbe Una rimessa laterale lunghissima preceduta da una capriola spettacolare: in Iran Nader Mohammadi regala spettacolo in campo.

A cura di Ada Cotugno

Rory Delap non è l'unico re delle rimesse laterali: l'ex centrocampista inglese era conosciuto per i lunghissimi lanci con le mani, ma in Iran c'è un giocatore pronto a strappargli la corona nel modo più bizzarro possibile.

Nader Mohammadi è diventato celebre sui social per le sue rimesse laterali improbabili: prima di tirare il pallone ai suoi compagni infatti il giovane difensore centrale spiazza tutti con una capriola, un gesto inatteso seguito poi da un lancio lunghissimo che si trasforma spesso in un assist.

L'ultima apparizione è stata quella contro l'Esteghlal, nella partita persa 2-0 dal suo Zob Ahan. Il difensore ha sfruttato una rimessa laterale all'altezza della sua trequarti campo per far sfoggio del suo grande atletismo: rincorsa, consueta capriola e poi un lancio lunghissimo che rischiava di mettere un suo compagno da solo davanti alla porta.

Un gesto diventato un'arma in più per la sua squadra che adesso può sfruttare queste situazioni per provare ad andare in gol. In realtà non è la prima volta che Mohammadi mette in scena questo tipo di acrobazie, diventate ormai un vero marchio di fabbrica per lui.

Già nel 2021 si era reso per due volte protagonista sul web con le sue capriole e nel mese di dicembre era riuscito a segnare un gol spettacolare direttamente da rimessa laterale, ovviamente dopo essersi esibito nell'immancabile capriola. In questa circostanza è stato piuttosto fortunato: il suo gol non sarebbe stato valido da regolamento, ma il portiere avversario ha toccato il pallone proprio prima che entrasse in porta, rendendo regolare la rete.

Qualcuno sui social lo ha già paragonato al mitico Rory Delap per la potenza delle sue rimesse laterali: se l'inglese è entrato nella storia per veri e propri missili scagliati per innescare i suoi compagni, Mohammadi ha aggiunto la componente della capriola stringendo il pallone tra le mani, un fattore che ne aumenta sensibilmente il grado di difficoltà.

Nella Lega del Golfo Persico è già diventato un vero e proprio eroe e, anche se non è riuscito a servire un assist con il suo gesto in questa stagione, di sicuro sarà difficile da imitare dai giocatori rivali.