La notte da leone di McKennie: rete pesante e gesto polemico a zittire tutti Weston McKennie è stato grande protagonista della sfida giocata nella notte tra Stati Uniti e Messico: il centrocampista della Juventus ha celebrato in maniera polemica il suo gol.

A cura di Paolo Fiorenza

Anche con la maglia degli Stati Uniti, Weston McKennie ha confermato l'ottimo momento che gli ha fatto scalare posizioni nella Juventus, facendolo diventare un titolare per Allegri nelle ultime partite. Nel big match contro il Messico valido per le qualificazioni mondiali della zona Concacaf, il 23enne centrocampista texano ha realizzato il secondo gol nella vittoria per 2-0 della squadra a stelle e strisce: si tratta della sua terza rete nelle ultime cinque partite, essendo andato a segno anche contro Sassuolo e Verona in campionato. Ammonito nella sfida di stanotte, sarà squalificato per la gara successiva contro la Giamaica: una buona notizia per il club bianconero, che dunque potrà riabbracciarlo in anticipo.

Nella sfida di Cincinnati, McKennie ha approfittato di un rimpallo su un avversario per fare secco Ochoa a cinque minuti dalla fine. La successiva esultanza, con dito alla bocca per zittire i suoi detrattori e poi mano portata all'orecchio con medesimo fine, è il segno della rivincita dopo tutte le polemiche del settembre scorso, quando il giocatore era stato sospeso dalla Federazione statunitense – alla vigilia di un altro match di qualificazioni mondiali contro il Canada – per violazione del protocollo Covid. Quei momenti ora sono definitivamente alle spalle e McKennie assieme alla Juve si è ripreso di prepotenza anche la sua Nazionale, che ha appaiato il Messico in vetta alla classifica dell'ottagonale Concacaf.

Notizie meno buone per la Juventus arrivano invece dal match tra Uruguay ed Argentina: sia Paulo Dybala che Rodrigo Bentancur sono stati costretti al cambio per motivi fisici. L'attaccante albiceleste, che ad inizio partita aveva servito l'assist per il gol decisivo di Di Maria, ha accusato un problema muscolare al polpaccio nel corso del primo tempo ed è rimasto negli spogliatoi nell'intervallo, sostituito da Correa. Per Bentancur invece una botta al ginocchio sinistro nel finale, che ha indotto Tabarez a farlo uscire dal campo ad un quarto d'ora dal termine. Entrambi andranno valutati nelle prossime ore.