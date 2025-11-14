La Nigeria vince la semifinale playoff dei Mondiali: negli spogliatoi arriva subito il premio in denaro

La Commissione Sport Nazionale della Nigeria ha voluto premiare la squadre della Nigeria e dopo il successo con il Gabon avrebbe portato 120 mila dollari negli spogliatoi per i calciatori.

La Nigeria sembrava spacciata, ma grazie a una favorevole combinazione di risultati e grazie a un paio di vittorie le SuperEagles hanno la possibilità di qualificarsi per il playoff inter-zona di marzo. Osimhen e compagni la prossima settimana sfideranno il Congo nella finale playoff della zona africana. Dopo il netto successo con il Gabon i calciatori nigeriani hanno ricevuto subito il premio pattuito alla vigilia, premio arrivato direttamente negli spogliatoi dove secondo i media locali sono piovuti denari importanti.

Nigeria-Gabon 4-1

Dire che hanno vissuto delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sulle montagne russe è riduttivo i calciatori della Nigeria, che hanno iniziato con una raffica di pareggi. All'ultimo tentativo, con un rotondo successo, è arrivato il secondo posto che è valso un posto ai playoff. Nella semifinale con il Gabon il campo ha detto che la Nigeria è fortissima, anche più delle polemiche che avevano accompagnato alla vigilia. 1-1 dopo i tempi regolamentari, poi Osimhen sale in cattedra, realizza una doppietta prima del 4-1, finale raggiunta, contro il Congo.

30 mila dollari per ogni gol

Nel day-after è venuto fuori un video nel quale si vede un addetto della Commissione sportiva nazionale che ha incensato la nazionale e ha portato negli spogliatoi un bel premio, più di un gruzzoletto, circa 120.000 dollari, frutto di 30.000 a ogni gol. La partita è terminata 4-1 e per questo la somma totale è di 120.00 dollari, che in euro fanno 103 mila. La Commissione (NSC) ha stabilito quella cifra dopo alcune valutazione interne e secondo quanto riferito dal presidente di Nation Sport Commission i calciatori hanno mostrato una cultura di motivazione, responsabilità e l'aiuto degli atleti aiuterà tutti gli sportivi.