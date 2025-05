La mossa della Lazio per riportare Sarri in biancoceleste: chiamati a colloquio alcuni calciatori

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il campionato della Lazio si è chiuso nel peggiore dei modi. I biancocelesti, così come Milan e Bologna, non prenderanno parte ad alcuna competizione europea la prossima stagione. Un epilogo inaspettato a un certo punto dell'annata 2024/2025 quando il tecnico Marco Baroni era riuscito a dare un'identità chiara alla squadra mostrando anche un bel calcio. L'eliminazione cocente contro il Bodo/Glimt in Europa League evidentemente però ha rotto qualcosa nello spogliatoio di una Lazio che è poi finita per sprofondare fino al triste epilogo finale dell'uscita dalle coppe.

A meno di clamorosi colpi di scena dunque, come scrive il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, il rapporto tra la Lazio e Baroni si concluderà entrò giovedì dopo un vertice in cui sarà messo nero su bianco. Per i sostituti si valutano diversi nomi ma in queste ore si sta facendo con insistenza strada l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri. Il ‘Comandante' però starebbe prendendo tempo e nel frattempo la Lazio avrebbe fatto un sondaggio interno allo spogliatoio tra i giocatori più rappresentativi per chiedere se ci fossero problemi a richiamare Sarri.

Baronin durante una partita della Lazio.

Sarri non avrebbe ancora dato una risposta o l'eventuale sua disponibilità a rimettersi sulla panchina della Lazio aspettando di capire diverse cose. La Lazio dunque valuta questa possibilità mentre Sarri sta cercando di capire se possa essere questo il progetto più adatto a lui o ci saranno eventuali altre opportunità altrove. Al momento non è da escludere nulla ma sicuramente il primo anno con Baroni non è stato ciò che si aspettava la società che era rimasta soddisfatta della prima parte di stagione del tecnico prima del calo che ha portato al settimo posto finale.

Le alternative a Sarri in caso di "no" del tecnico toscano

Altre possibilità potrebbero essere rappresentate da Sergio Conceicao, ex Lazio, oppure anche da Thiago Motta rimasto libero dopo l'esonero alla Juventus. In qualche modo dunque bisognerà ripartire partendo dalle basi di giovani di prospettiva che fanno già parte dell'attuale rosa e di altri esperti che probabilmente potrebbero rappresentare un valore aggiunto. Sicuramente la Lazio ad oggi valuta diverse piste e quella di Sarri potrebbe essere una prima mossa per ripartire da un tecnico che già conosce il contesto, il club e anche gran parte dello spogliatoio.