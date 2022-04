La moglie di Thiago Silva è un fiume in piena sui social: “Rispetta mio marito, non è una macchina” Dopo la sconfitta contro il Brentford e la pioggia di critiche la moglie di Thiago Silva, Belle, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

A cura di Marco Beltrami

La moglie di Thiago Silva lo difende sui social

Il sabato della Premier League è stato contraddistinto dalla pesante sconfitta interna del Chelsea, travolto dal Brentford. Trascinati da un Eriksen in grande spolvero, gli ospiti hanno calato il poker allo Stamford Bridge rallentando così la corsa Champions dei Blues. Questi ultimi illusi dal gol del vantaggio di Rudiger, stanno vivendo un momento particolare anche alla luce della difficile situazione societaria, con l’addio di Abramovich e la corsa contro il tempo per la ricerca di una nuova proprietà. Nessun alibi però per i calciatori, e in particolare per Thiago Silva.

Il difensore brasiliano nel post-partita ha ricevuto molte critiche per la sua prestazione. In TV c’è chi ha puntato il dito sull’età non più giovanissima dell’ex Milan, che inevitabilmente si fa sentire. Il centrale che a settembre spegnerà 38 candeline è finito nell’occhio del ciclone, ma ha trovato chi lo ha difeso alla grande. Si tratta di sua moglie Belle che anche in passato ha dimostrato di seguire da vicino le vicende del marito e del Chelsea (basti pensare a quando si sfogò per i troppi errori in zona gol di Werner).

Questa volta lady Silva ha vestito i panni dell’avvocato difensore dell’esperto calciatore, con un lungo intervento sui social. Il destinatario? Un commentatore televisivo che ha criticato la prestazione di Thiago in Chelsea-Brentford, troppo “morbido” nei suoi interventi. Parole perentorie quelle di Belle: “Sono qui nel mio palco allo Stamford Bridge. Ho appena ascoltato in questo momento il commentatore, che ha detto che Thiago Silva non sta contrastando abbastanza. Rispetta Thiago Silva perché Thiago Silva è arrivato ieri, Thiago Silva ha giocato per il Brasile, Thiago Silva è molto stanco, Thiago Silva ha 37 anni, gioca come se avesse 20 anni. Quindi rispettalo, non è una macchina. Ha bisogno di rilassarsi, va bene?".

Molto più diplomatico il diretto interessato Thiago Silva. Quest'ultimo ha pubblicato un post sui social, in cui ha mostrato di aver preso con filosofia quanto accaduto nell'ultimo match di Premier, con tanto di citazione di Denzel Washington: "Le belle giornate ti rendono felice. I brutti giorni ti portano esperienza. Entrambi sono essenziali per la vita. La felicità ti rende buono, ma i problemi ti rendono forte. Il dolore ti mantiene umano, le cadute ti mantengono umile. Il successo ti tiene brillante, ma solo DIO ti tiene in piedi (Denzel Washington). Continuiamo".