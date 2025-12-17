La moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l’esclusione del brasiliano: “Gioca a basket?”

Raphinha non è stato inserito dalla FIFA nel Best XI della stagione e la moglie ha puntato il dito contro tutti l’organizzazione per la sua esclusione: “Non lo nascondono nemmeno”

I premi consegnati ieri sera dalla FIFA non hanno accontentato tutti e immancabilmente è scoppiata la polemica. La sfuriata è arrivata da Natalia Belloli, la moglie di Raphinha che è rimasta turbata dall'assenza del marito nella formazione dei migliori giocatori della scorsa stagione: ci sono tutti i giocatori più forti al mondo, ma del brasiliano non c'è traccia nonostante abbia vissuto un anno incredibile con la maglia del Barcellona, totalizzando 62 tra gol e assist.

La donna ha pubblicato delle storie su Instagram e poi le ha prontamente cancellate, ma le tracce sono rimaste sul web facendole diventare virali. Si è scagliata contro la FIFA per l'esclusione di suo marito, ricordando i numeri della sua ultima stagione e arrabbiandosi per l'ingiustizia che il giocatore avrebbe subito. È nata molta perplessità attorno alla scelta di non includerlo, soprattutto perché Raphinha si è classificato quinto nella classifica del Pallone d'Oro.

La polemica della moglie di Raphinha

Anche se le storie sono stare cancellate dopo qualche ora la polemica ha ormai raggiunto tanti tifosi e il messaggio trasmesso da Natalia Belloli è chiaro. Raphinha non è stato inserito dalla FIFA nel Best XI della stagione e la moglie lo ha subito difeso accusando l'organizzazione e mettendo in mostra tutti i suoi numeri: "62 gol e assist, ma non meritava di essere nell'undici titolare". Poi in un'altra immagine ha pubblicato la formazione scelta aggiungendo una frase pungente: "Raphinha è un giocatore di basket?".

Gli undici giocatori sono stati scelti combinando i voti dei tifosi con quelli di una giuria di esperti di calcio nominata dalla FIFA. L'esclusione del brasiliano ha fatto molto clamore perché è stato un giocatore imprescindibile per il Barcellona e ha chiuso l'anno con numeri importantissimi, piazzandosi in assoluto tra i migliori al mondo. La moglie ha forse visto teorie nascoste sulla mancata scelta: "Non lo nascondono nemmeno".