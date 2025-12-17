Calcio
La moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l’esclusione del brasiliano: “Gioca a basket?”

Raphinha non è stato inserito dalla FIFA nel Best XI della stagione e la moglie ha puntato il dito contro tutti l’organizzazione per la sua esclusione: “Non lo nascondono nemmeno”
A cura di Ada Cotugno
Immagine

I premi consegnati ieri sera dalla FIFA non hanno accontentato tutti e immancabilmente è scoppiata la polemica. La sfuriata è arrivata da Natalia Belloli, la moglie di Raphinha che è rimasta turbata dall'assenza del marito nella formazione dei migliori giocatori della scorsa stagione: ci sono tutti i giocatori più forti al mondo, ma del brasiliano non c'è traccia nonostante abbia vissuto un anno incredibile con la maglia del Barcellona, totalizzando 62 tra gol e assist.

La donna ha pubblicato delle storie su Instagram e poi le ha prontamente cancellate, ma le tracce sono rimaste sul web facendole diventare virali. Si è scagliata contro la FIFA per l'esclusione di suo marito, ricordando i numeri della sua ultima stagione e arrabbiandosi per l'ingiustizia che il giocatore avrebbe subito. È nata molta perplessità attorno alla scelta di non includerlo, soprattutto perché Raphinha si è classificato quinto nella classifica del Pallone d'Oro.

Immagine

La polemica della moglie di Raphinha

Anche se le storie sono stare cancellate dopo qualche ora la polemica ha ormai raggiunto tanti tifosi e il messaggio trasmesso da Natalia Belloli è chiaro. Raphinha non è stato inserito dalla FIFA nel Best XI della stagione e la moglie lo ha subito difeso accusando l'organizzazione e mettendo in mostra tutti i suoi numeri: "62 gol e assist, ma non meritava di essere nell'undici titolare". Poi in un'altra immagine ha pubblicato la formazione scelta aggiungendo una frase pungente: "Raphinha è un giocatore di basket?".

Immagine

Gli undici giocatori sono stati scelti combinando i voti dei tifosi con quelli di una giuria di esperti di calcio nominata dalla FIFA. L'esclusione del brasiliano ha fatto molto clamore perché è stato un giocatore imprescindibile per il Barcellona e ha chiuso l'anno con numeri importantissimi, piazzandosi in assoluto tra i migliori al mondo. La moglie ha forse visto teorie nascoste sulla mancata scelta: "Non lo nascondono nemmeno".

