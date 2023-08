La moglie di Messi non riconosce il marito e abbraccia l’uomo sbagliato: reazione imbarazzante Un video ha mostrato l’errore clamoroso commesso da Antonella Roccuzzo in campo, al termine della partita. Si accorge troppo tardi di essersi avvicinata a un altro calciatore che non è il campione argentino.

La reazione impacciata della moglie di Messi quando si accorge dello scambio di persona.

Il taglio della barba. Deve essere stato quel dettaglio a trarre in inganno Antonella Roccuzzo. Il resto lo hanno fatto il tramestio che c'è alla fine di una partita (quando in campo, entrano anche altre persone rispetto ai tesserati delle squadre e degli staff, oltre agli ufficiali di gara) e la confusione inevitabile che si genera in quei momenti. In un video si riconosce la moglie di Lionel Messi che, al triplice fischio, va sul rettangolo verde assieme ai figli (seguiti a vista dalla guardia del corpo assunta dal club di Miami per garantire la loro sicurezza) per congratularsi con il marito campione autore dell'ennesima prodezza. È stata sua, infatti, la rete che contro Cincinnati ha permesso alla squadra della Florida di vincere all'ultimo assalto dal dischetto.

Dopo il successo con Nashville (che ha portato in dote la Coppa delle Leghe), grazie al dieci argentino i ‘rosa' californiani hanno raggiunto un'altra finale (Us Open Cup, sfida alla Houston Dynamo) superando gli avversari dell'Ohio in trasferta. Lo hanno fatto al termine di un incontro combattuto, in bilico, acciuffato in rimonta (era sotto di due reti) e poi strappato del tutto grazie alla freddezza dagli undici metri dell'ex fuoriclasse del Barcellona.

Antonella Roccuzzo va alla ricerca del marito mentre Jordi Alba saluta i figli della coppia.

L'entusiasmo è stato grandissimo, altrettanta l'euforia per un risultato sul quale la stella sudamericana ha messo ancora una volta il suo timbro. Ma a catturare la scena è stata la sua consorte per uno scambio di persona clamoroso che ha generato imbarazzo e scandito la reazione meravigliata e un po' impacciata di Antonella Roccuzzo. Cosa è successo? Basta dare un'occhiata alla sequenza videoclip che ha alimentato il tam tam in Rete per avere idea di quella curiosa gag senza copione. La donna cercava con lo sguardo Messi, credeva di averlo individuato e gli è andata incontro.

È arrivata anche vicinissima a lui, a un palmo dal naso poi si è accorta che era un'altra persona… Jordi Alba, compagno di squadra della Pulce in Catalogna e giunto a Miami in una precedente sessione di mercato. Solo allora si è accorta che stava abbracciando l'uomo sbagliato.

La reazione è stata un po' goffa, il disagio della moglie di Messi è tutto in quella brusca frenata quando rifiuta di stringersi al difensore e gli sorride in maniera poco convinta. Si salutano e la prendono con ironia. Lei va alla ricerca del marito, quello giusto, mentre Alba va verso i figli dell'argentino e li saluta con affetto.