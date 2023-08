Chi è la guardia del corpo di Messi: un ex soldato dei Navy Seal, lo segue anche in campo Yassine Chueko, guardia del corpo di Messi, non è un semplice bodyguard: è un ex soldato dell’esercito americano, allenato alla disciplina severa dei corpi speciali. Pratica arti marziali, boxe e partecipa anche a incontri di MMA. Ha sotto il suo comando una squadra di uomini che hanno un solo compito.

La guardia del corpo deve seguire e proteggere Messi e la sua famiglia in ogni momento della giornata.

Una guardia del corpo che ha il compito di proteggere la sicurezza e la privacy di Lionel Messi e della sua famiglia. È l'uomo vestito di nero che segue il campione argentino in qualsiasi momento della vita sportiva e di comune cittadino, gli sta incollato addosso nemmeno fosse la sua ombra. È ovunque, sempre. L'Inter Miami lo ha ingaggiato per questo: seguire il calciatore e assicurarsi che nulla accada a lui né ai suoi cari, la moglie Antonella e i figli. Nessuno deve potersi avvicinare a loro, né infastidirli.

L’angelo custode speciale è presente anche in campo, a pochi metri dal campione.

Si chiama Yassine Chueko e non è un semplice body guard. Basta dare un'occhiata al curriculum professionale per avere idea di quali siano destrezza, preparazione, esperienza di quell'angelo custode: è un ex soldato dell'esercito americano, allenato alla disciplina severa dei corpi speciali come i Navy Seal. Non è un ‘semplice' militare ma un'arma in carne e ossa pronta a colpire.

Yassine Chueko, la guardia del corpo di Messi a Miami

Sa come essere presente passando inosservato: ti accorgi di lui solo quando è già arrivato. Fiuta il pericolo nell'aria. Se fai caso ai suoi occhi, noti che scrutano l'ambiente intorno come fossero radar. Prevede cosa può succedere in determinate situazioni, ha pronto il "piano b" nel caso serva. Sa improvvisare (se necessario), adattarsi, raggiungere lo scopo: il suo è fare in modo che la Pulce sia inavvicinabile.

Come la sua ombra: Yassine Chueko è un militare dell’esercito americano che ha fatto parte dei corpi speciali.

Cheuko ha combattuto in Iraq e in Afghanistan; ha conosciuto sul campo cosa significa avere a che fare con chi è pronto è saltarti addosso in un agguato; ha imparato a non fidarsi se non del proprio istinto e dei commilitoni che rischiano la vita; sa che un ordine va rispetto e l'incarico portato a termine costi quel che costi; allena capacità di ingaggio e tecniche di combattimento praticando arti marziali, la boxe e partecipando anche a incontri di MMA. Sapere di averlo dalla tua parte scaccia via ogni cattivo pensiero.

Messi non ha bisogno di voltarsi e fargli un cenno. La guardia del corpo speciale è già lì. Che sia per i pochi metri dall'autobus agli spogliatoi oppure stare sulla linea laterale durante una partita, Cheuko è sempre nei pressi dell'ex Barça. Nei video che circolano in Rete ce n'è uno in particolare che desta impressione, fa riferimento alla partita di Coppa di Lega giocata contro Filadelfia: in quell'occasione lui era già all'esterno del pullman della squadra, seguiva con lo sguardo tutti i calciatori e appena è apparso Messi s'è mosso, standogli dietro e meno di un metro.

In un altro filmato relativo ai match della squadra californiana si può notare la sua figura comparire improvvisamente lungo la linea laterale, accelerare il passo verso il fondo dove il calciatore sta esultando per un gol. È lì, i suoi occhi funzionano come visori notturni.

Nel protocollo di massima protezione c'è anche un altro compito da svolgere: sorvegliare la famiglia del campione, anche quando si reca al supermercato per fare la spesa. Per farlo Cheuko si serve di una squadra di 50 persone che monitora l'intera vita di Lionel Messi e dei suoi cari a Miami. La popolarità globale della star del pallone può generare pericoli, l'ex Navy Seal è lì per disinnescarli.